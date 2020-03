Mantienen alimentación y vacunas en Porvenir tras anuncio de suspensión de clases por 14 días

Como medida preventiva por el alerta regional del coronavirus Se evalúan nuevas medidas y aún queda por esclarecer cómo se aplicará la vacunación anti influenza para el resto de la población

El pasado domingo, poco antes del anuncio del gobierno, la gobernación de Tierra del Fuego y la Municipalidad de Porvenir dieron a conocer en conjunto, la suspensión de clases en la comuna de Porvenir durante 14 días, como medida de prevención por el alerta regional del coronavirus, mientras asimismo, se anunció la evaluación de otras acciones para mitigar la propagación de la pandemia global, que ya afecta al país, entre ellas, el cierre anticipado del Paso Fronterizo Bellavista.

La no realización de clases abarca a los dos establecimientos municipalizados (Escuela Bernardo O’Higgins y Liceo Hernando de Magallanes) y al Colegio Salesiano María Auxiliadora (particular subvencionado), además de a los tres jardines infantiles de la comuna, aunque no se mencionó la Escuela de Lenguaje del Centro de Rehabilitación de Porvenir. En reemplazo, se pidió a los padres de estudiantes medios, escolares y párvulos, permanecer en el hogar durante las dos semanas comprometidas.

Alimentación escolar se mantiene

La suspensión no afectará al servicio de alimentación escolar, el que se seguirá entregando en el casino del liceo fueguino para los dos colegios públicos. El horario de desayuno será de 9 a 10 de la mañana; almuerzo, entre las 12 y 12,30 horas para los alumnos básicos y de 12,30 a 13 horas para los liceanos. El Colegio María Auxiliadora entregará alimentación de desayuno de las 9 a las 10 horas y el almuerzo desde las 12 a las 13 horas.

Se cumple vacunación anti influenza

Por otro lado, la campaña de vacunación contra la Influenza en la Escuela Bernardo O’Higgins se mantendrá como estaba programada, de hecho ayer lunes se cumplió a las 9 horas en pre kínder, kínder y primeros básicos. Hoy martes será desde las 9 horas para los segundos y terceros básicos y mañana miércoles a los alumnos de cuartos y quintos años, por lo que los padres deben acompañar a sus hijos a la escuela para recibir la respectiva dosis preventiva.

Pero hay más, por cuanto se observan las medidas adoptadas en el sector argentino de Tierra del Fuego, donde ya se decretó “emergencia sanitaria” y entre otras medidas, se dispuso el cierre de parques y plazas, para evitar aglomeraciones. La alcaldesa Andrade recordó que hay un grupo importante de trabajadores adultos mayores en las empresas de Areas Verdes y Recolección de Desechos Domiciliarios y que la gente aún no sopesa la situación.

A su vez, la gobernadora isleña, Margarita Norambuena, informó que espacios de residencia de personas mayores no podrán recibir visitas desde el exterior, para proteger al sector etáreo más vulnerable a la enfermedad global. Respecto a los pagos de renovación de permisos de circulación, el jefe del área y del Coe comunal, Diego Reusch, dijo que se privilegiará los importes por internet.