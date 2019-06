Medicina con especialidad en neurología espera estudiar la Reina de Porvenir

Entre sus actividades como adolescente, nos cuenta con orgullo que forma parte de la directiva del Centro de Estudiantes de su establecimiento, con el cargo de secretaria. Además, integra un proyecto escolar que se denomina “Delibera”, que proyecta ir a competir a Punta Arenas en el torneo regional de debate, con el tema de un presunto proyecto de ley con el que quieren postular a futuro, asistir al Congreso Nacional.

Medicina quiere estudiar cuando egrese de enseñanza media, la reina del 125° aniversario de Porvenir, Daniela Retamales Faúndez, quien apenas tiene 16 años y está cursando tercer año de enseñanza media. Ya tiene planificado ingresar a medicina general en la Universidad de Concepción y posteriormente, especializarse en neurología. Y es que le interesa la ciencia, especialmente la aplicada a la salud, apunta, “porque mi objetivo es ayudar a las personas”.

Daniela asegura que su curso (3° medio), se mostró feliz por el resultado en que una de sus compañeras fue electa reina de Porvenir, siendo felicitada por la mayoría, si bien hay también algunos que no demuestran interés en el tema. “Pero quienes me felicitan reconocen que fue gracias a mi esfuerzo, y a todas las amistades y mi propia familia, que me cooperaron en todo momento”.

Entre sus actividades como adolescente, nos cuenta con orgullo que forma parte de la directiva del Centro de Estudiantes de su establecimiento, con el cargo de secretaria. Además, integra un proyecto escolar que se denomina “Delibera”, que proyecta ir a competir a Punta Arenas en el torneo regional de debate, con el tema de un presunto proyecto de ley con el que quieren postular a futuro, asistir al Congreso Nacional.

En su familia, son cinco personas: sus padres y dos hermanas menores, la primera, María José, tiene 14 años y cursa primero medio y la más chica, Constanza Andrea, es una niña de apenas cinco, que recién asiste a kínder. Su papá es militar, Cristián Marcelo Retamales Peñailillo, sargento 1° de Infantería, el que fue destinado hace 6 años al Destacamento Motorizado Caupolicán, proveniente (con su familia) de la ciudad de San Fernando.

Por su parte, la mamá, Yesenia Andrea Faúndez Faúndez, se desempeña en labores de casa, “que igual es un trabajo grande y esforzado”, admite la joven reina, acotando que la progenitora debió dejar su “pega” porque se dedicó a cuidar a la hermana pequeña, que asiste a clases en la mañana.

“Haré lo mejor por Porvenir”

“Aún no me la creo”, se sinceró la nueva soberana, a quien aún le cuesta asimilar que fue la ganadora del cetro de los festejos porvenireños, asegurando que está “muy contenta y agradecida de toda la gente linda que me felicita donde me ve, me saludan, me dan sus buenos deseos, y eso es emocionante y me hace muy feliz”. Afirmó, asimismo, que tiene la convicción que va a hacer todo lo mejor posible por su querida ciudad de adopción, que en su cumpleaños la coronó en el reinado.