Municipio comienza a retirar las chatarras vehiculares de las calles

Operativo se extenderá hasta el viernes 15 de marzo próximo

Fotos Félix Iglesias M.

“Esas cosas no deberían existir en nuestra ciudad, yo sé que había un proyecto de retirar las chatarras y una oferta de una persona, donde iba a venir un empresario del norte y se las iba a llevar, pero no sé en qué irá eso. No es tanto por su número, pero sí en relación a la cantidad de nuestras calles, no es proporcional”. Es la visión del presidente de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Porvenir, René Ramírez, quien no duda en mencionar como un aspecto que afea a la capital fueguina el alto número de chatarra vehicular que existe en la comuna.

“La gente debería tener la voluntad de entregarlas, pero todavía hay muchos de esos vehículos que están con patente, se trata de chatarra con dueño, entonces el municipio por mucha voluntad que tenga no puede llegar y levantarla. La chatarra debería entregarla el dueño, ya que afecta la visibilidad, al turismo, la delincuencia… Si yo tengo un vehículo que ya saqué de circulación, voy al municipio e informo para que se lo lleven, pasa por la voluntad de nosotros mismos, los pobladores”, refrendó el dirigente vecinal.

A su vez, la presidenta de la junta de vecinos Nº2 Los Arrieros, Sandra Allendes, no dudó en mencionar la existencia de carrocerías en calles, bermas, veredas, patios y sitios eriazos como “un problema, ya que quita mucho la visibilidad para los conductores. Muchas veces ese tipo de chatarra no se puede retirar de los domicilios porque tienen dueño, como lo hemos tratado tantas veces. Es la respuesta que siempre se nos entrega”, afirmó.

Muchos de esos viejos vehículos están estacionados en plena calle o se acumulan en sitios, donde las cabinas “se prestan para todo tipo de cosas”, como ocurre -denunció- cerca del muelle patrimonial Arturo Prat, o casi frente al hospital y en el terreno aledaño a la nueva población Lomas del Baquedano, por calle Esmeralda. Pero los que causan más problemas son los que se dejaron estacionados “ad eternum” en la vía pública, porque tapan la visual de los demás conductores, reiteró.

Operativo de limpieza

Por fortuna para los vecinos y visitantes que se ven afectados por esta cúmulo de desechos de cabinas, restos de motor, camadas o autos enteros dañados y abandonados, la Municipalidad de Porvenir anunció que justo desde ayer y hasta el 15 de marzo próximo se puso en marcha un operativo que denominó “Chatarra, ¡Fuera!”, que tiene por objetivo limpiar la comuna de restos metálicos abultados, tanto los que se encuentran en la vía pública, o la que tienen los vecinos de la comuna al interior de sus patios.

El asesor jurídico de la municipalidad fueguina, Marcos Hormazábal, a cargo de la tarea de despeje de chatarras en el área urbana de Porvenir, detalló que “mediante este programa municipal se busca hacer de la comuna un espacio más seguro y bonito, tanto para los habitantes, como para los turistas”.

Anunció que desde la primera semana de trabajo, es decir, hasta el viernes 22 del presente, personal de maestranza municipal estará recogiendo la chatarra que ya se encuentra en la vía pública, para continuar el próximo lunes con el paulatino retiro de restos vehiculares y demás elementos metálicos que los vecinos vayan sacando de sus propiedades. “Para esos efectos, la ciudad se dividió en 4 grandes ejes a partir de la intersección de las calles Francisco Sampaio y Jorge Schythe, los que se grafican en un mapa elaborado al efecto”, indicó Hormazábal.

Plano de recolección

En ese plano, las fechas en que los vecinos tendrán que sacar la chatarra metálica desde sus sitios señala que en el sector azul (noroccidente de Porvenir y poblaciones John Williams y Barlovento) será el lunes 25; el sector rojo (norponiente y poblaciones Lomas del Baquedano y Altos del Estrecho) deberán hacerlo el jueves 28. El sector verde (centro occidente y comunidad de Bahía Chilota) podrán hacerlo el martes 5 de marzo y el sector amarillo (centro oriente y sur, más Avenida Santa María y población Pedro Aguirre Cerda) se deberá sacar el lunes 11 de marzo.

Adicionalmente, anticipó que el día 14 de marzo se reiterará el operativo, pero en el área de Las Parcelas, con el fin de incluir a los sectores periurbanos de la comuna. El funcionario terminó invitando “a todos los vecinos y vecinas a participar, con el objetivo de embellecer nuestra comuna” y llamó a respetar las fechas indicadas, así como el tipo de material que se retirará, que corresponde exclusivamente a chatarra metálica.

Sin embargo, no se trata sólo de una operación de limpieza de la indeseable chatarra del entorno humano, ya que todo lo recolectado será tratado por una máquina compactadora que visitará la isla fueguina en el mes de marzo, por lo que no sólo se despejará la ciudad y sus alrededores, sino que finalmente la chatarra prensada, finalmente se sacará del territorio.

Restos abandonados con dueño

El abogado acotó, por otro lado, que tratándose de vehículos que tienen placa patente u otro signo que permita identificarles, para sus dueños el proceso se dividirá en dos etapas: la primera será voluntaria y básicamente consistirá en que el propietario que tenga interés en entregar un vehículo a la municipalidad, para que sea reducido como chatarra, deberá solicitar al Servicio de Registro Civil eliminarlo su inscripción en el Registro de Vehículos Motorizados.

Para lo anterior, debe concurrir a ese servicio con una declaración jurada ante notario dando cuenta de la destrucción total, desarme o abandono del vehículo, con la o las placas patentes. O, en caso de su pérdida o destrucción de éstas, el comprobante de constancia ante Carabineros que contenga la placa patente única y la circunstancia del hurto, pérdida o destrucción de las placas.

Vecinos recalcitrantes

La segunda etapa (ya no voluntaria) a efectuarse posterior al 15 de marzo, es que los inspectores municipales procedan conforme a lo dispuesto en la Ley de Tránsito, a notificar a aquellos vehículos que se encuentren abandonados en la vía pública, para posteriormente ingresarlos al corral municipal. Todo el proceso terminará, finalmente, con el remate que el municipio pretende efectuar en abril, de los vehículos que hayan sido abandonados por sus dueños en el mencionado predio comunal.