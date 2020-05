Naviera Transportes Tierra del Fuego reevalúa su anunciado servicio a Porvenir-Punta Arenas

Gerente general de la empresa de cabotaje señaló que llevar el ferry Tanu a la Región de Los Lagos respondió a la disminución de la demanda en Primera Angostura, lo que se espera regularizar en el futuro

La naviera Transportes Tierra del Fuego está evaluando si va a poder ofrecer el anunciado servicio de cruces del estrecho de Magallanes entre Porvenir y Punta Arenas, anunciado por el ahora desvinculado gerente comercial en la región, Félix España Miranda, poco antes del Estado de Emergencia dictado por el gobierno con ocasión de la enfermedad del coronavirus. Además de ese tramo -que se ofrecería a mediados de año- proyectaba asimismo iniciar viajes entre Punta Arenas y Puerto Williams, hoy también de incierto futuro.

“Cuando llegamos a Magallanes al cruce en Primera Angostura, siempre tuvimos la intención o proyección de abrirnos a nuevas rutas y si bien eso no se ha descartado, tenemos que evaluarlo, porque esta situación (la emergencia sanitaria nacional) puede alargarse, para ver si efectivamente podemos hacer la ruta Porvenir-Puta Arenas. Está en evaluación, no puedo decir si eso va a ser cierto, como tampoco puedo decir en qué fecha. Pero sí lo estamos evaluando desde hace mucho tiempo, es verdad”, dijo al respecto el máximo ejecutivo de la firma de cabotaje, Rodrigo Pacheco.

No obstante, por ahora la presencia en la región se mantiene, agregó el gerente general, explicando que la emergencia que generó el Covid-19 repercutió directamente en la demanda, por los cierres de fronteras, las restricciones de paso y la barrera sanitaria. “La demanda era tan baja, que no pudimos mantener el segundo barco (ferry Tanu), lo que es un tema esporádico, ya que ese barco fue a hacer un apoyo de conectividad a la Región de Los Lagos”.

Detalló que había necesidades de conectividad desde el continente hacia Chiloé, por lo que la empresa decidió la partida de la nave. “Efectivamente, cuando se reactive la ruta en Primera Angostura, el Tanu va a retornar y vamos a seguir con el proyecto inicial de operar con dos naves en ese sector de operaciones”, aseguró.

Desvinculación de ejecutivo fueguino

Enfatizó que en ese tramo la baja fue considerable (se habla de un 30% del movimiento que había en periodo normal), por lo que llevar al segundo ferry a Chiloé permite que mantengan sus operaciones en el estrecho de Magallanes. Del mismo modo, lamentó que se haya tenido que, como empresa, hacer reestructuraciones y al respecto, admitió la desvinculación del gerente comercial en Magallanes, el porvenireño Félix España Miranda.

Retomando el tema de conexión entre ciudades, el ejecutivo recordó que siempre se tuvo como segundo objetivo en la zona, ofrecer dos nuevos servicios de cruces del estrecho, esto es, en las rutas Porvenir-Punta Arenas y Punta Arenas-Puerto Williams. “Teníamos como enfoque seguir marcando presencia aquí, en la región, pero este tipo de cosas (la emergencia sanitaria), nos hacen reevaluar la situación, y no puedo decir ni fecha, ni con exactitud si efectivamente vamos a operar en estas rutas. La intención está, pero tenemos que reevaluarla”, reiteró.

Rentabilidad en tiempos de crisis

Sobre la competencia con Transbordadora Austral Broom S.A. (Tabsa) en el cruce Punta Delgada-Bahía Azul, estimó que se le debe preguntar a esa empresa, que mantiene tres naves en el lugar. “Nosotros vimos que objetivamente no podíamos estar con los dos barcos, independiente que es un tema social por el aislamiento, pero también hay un tema económico, o sea, debe haber rentabilidad para que se pueda concretar este servicio, dejando un solo barco”.

“Así que hay que preguntarle a la otra empresa cómo lo hace para mantener tres barcos con tan poca demanda, donde cada empresa sabe cómo enfrentar esta crisis. Hubiéramos querido hacer lo mismo, pero no se puede, lamentablemente”, cerró el tema.

Respecto a tres acreedores de Porvenir con los que Naviera Tierra del Fuego mantiene deudas impagas desde antes de la pandemia, anunció que los pagos se regularizarán desde la próxima semana, ya que los retornos, principalmente por los servicios prestados a transportistas de Argentina, suelen ser muy lentos por el gravamen al dólar impuesto en el vecino país.

Félix España se manifestó orgulloso de haber gestionado llegada de naviera

Acerca de su reciente despido de la empresa naviera, por reestructuración de su plana ejecutiva,

el ex gerente comercial, Félix España Miranda, se manifestó tranquilo, porque -dijo- “estoy orgulloso de mi iniciativa por mejorar la conectividad en Tierra del Fuego y concretar la llegada de esta naviera. En su momento abrí todas las puertas que el sistema nos cerró para que esto funcione, aprendí mucho de los profesionales navales que, sin duda, son los mejores en su especialidad”.

“No hay mucho que hacer cuando la empresa en que trabajas no valora la gestión realizada, para lograr posicionarnos donde está ahora esta naviera, pero el orgullo y preocupación de algunos colegas hizo que se me desvinculase y como dijo uno de mis jefes, ‘tienes que estar tranquilo, porque hay que esperar que el mundo siga girando’. Terminó manifestándose “orgulloso de ser fueguino y magallánico, agradecido de los camioneros argentinos y chilenos que, en cuanto supieron que ya no pertenecía a la naviera, me brindaron su apoyo y ahora ya estoy en otro gran proyecto”.