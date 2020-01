“No servirá ganar las demandas sociales si no preservamos el medio ambiente”

Taller sobre medio ambiente y cambio climático convocado por la Umag Porvenir

«Sin medio ambiente no hay vida y por lo tanto, toda conquista social que se logre no estará completa si no va aunada con la preservación medioambiental»; “en la nueva Constitución debe establecerse el agua como una necesidad básica para la vida de todos los habitantes de un territorio”; “nuestra invitación es a organizarse desde la comunidad para decidir un medio ambiente sano para nuestro futuro y el de nuestros descendientes”; fueron algunas de las premisas fundamentales que surgieron de un taller sobre medio ambiente y cambio climático convocado reciebntemente por el Centro Universitario Porvenir de la Umag (Universidad de Magallanes).

En el evento, de gran convocatoria y ponencias efusivas y moderado por el director de la sede universitaria y fundador de la ONG Ciudadanos y Clima, Alejandro Núñez, se discutió las alternativas para revertir el cambio climático que afecta al país y que se percibe hace ya años en nuestra región. Entre otras materias, se expuso el Mapa de Conflictos Socio-Ambientales, elaborado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que recoge más de 100 conflictos a lo largo de Chile, incluyendo dos por minería de carbón en Magallanes.

Derechos Humanos y Clima

“Los momentos de crisis son una oportunidad para replantearnos el país que queremos construir, y así tomar decisiones audaces que nos permitan trabajar de forma colaborativa hacia un desarrollo sustentable, que considere la dimensión ambiental y social en la toma de decisiones”, planteó la defensora ambiental y gestora cultural, Gabriela Simonetti-Grez.

Se refirió al daño ambiental de la Mina Invierno (isla Riesco) que no sólo afecta al medio ambiente local, sino a toda una cadena que sigue al resto de Chile, a las llamadas “zonas de sacrificio”, al resto del mundo donde el carbón se use como combustible. Por otro lado, hizo notar que los efectos de los desechos contaminantes de la mina tapan los ríos, llegan a los humedales y acaban en el mar del seno Ottway.

Provocan daños a la fauna local, los cuales aún no son cuantificados y cuando la empresa minera presenta la zona a explotar, esos efectos futuros no se declaran como parte de su intervención. “Y aunque se diga que de las 500 hectáreas de bosque que se van a afectar, luego se hará una reforestación, no queda claro cuánto, ni si se va a poder recuperar”.

Durante las 3 horas de conversatorio se mencionó la necesidad de lograr que los territorios logren reciclar gran parte de sus desechos, de la turbiedad que muestran hoy los ríos isleños Oscar y Del Oro, presuntamente por la explotación aurífera en el cordón Baquedano. Al respecto, se conoció que a Tierra del Fuego llegará una nueva minera extractora de oro, tres veces mayor que la de un empresario canadiense que en la actualidad hace una explotación de grandes volúmenes de intervención en la sierra montañosa fueguina.

Temas postergados

Para Constanza Dougnac, de la ONG Fima (Fiscalía del Medio Ambiente) señaló que su intervención propende a informar a la ciudadanía de la necesidad que Chile firme el Acuerdo de Escazú, para que el país aumente sus acciones climáticas, lo que no se ve de parte del gobierno, aunque después de la Cop25 era una oportunidad para refrendar el compromiso con los derechos humanos y el medio ambiente. “La ciudadanía debe informarse de este acuerdo, porque son derechos directos para las personas”, aseveró.

Aunque no haya compromiso ambiental, acotó que todos los habitantes pueden eventualmente, ejercer esos derechos (a la participación, a la información y a la justicia en materia ambiental). Añadió que resulta paradójico que en los temas de la actual crisis social, se discuta muy poco sobre medio ambiente, cualdo es vital para la vida.

“Es muy difícil que podamos tener pensiones, o mayor acceso a la educación y a otras conquistas sociales, si no tenemos medio ambiente en que vivir. Es curiosísimo que quede tan relegado, porque es algo que los humanos hemos puesto en jaque. En tema constitucional, todos los temas en forma transversal deben incluir al medio ambiente, no puede quedar en juego ante otros temas”, abrevió.

“Nuestro desarrollo tiene que ir en un manejo sustentable de nuestro medio ambiente. Y por otro lado, la descentralización es fundamental, Chiole es extremadamente largo, no puede ser que las decisiones pasen por una oficina en la mitad del país, donde muchas veces el funcionario a cargo no sabe qué pasa en el extremo de Chile”, refirió la ambientalista nacional.

Foto Félix Iglesias M.