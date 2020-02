Nuevamente dejan sin terminar la plaza de bikers y skaters, ahora por abandono de obras

Cultores de las disciplinas del ciclismo de acrobacias y el patinaje sobre tabla deberán seguir esperando por su anhelada cancha

Hace alrededor de 5 años, cuando se construía la demandada Plaza de Bikers&Skaters de Porvenir, en la intersección de diagonal Teniente Merino con calle John Williams, se detectó que la construcción -producto de un proyecto financiado con fondos públicos- se estaba emplazando en los deslindes de un terreno particular y no en el sitio municipal previsto. De este modo, la solución tan esperada por decenas de cultores de las disciplinas del ciclismo de acrobacias y el patinaje sobre tabla, que el municipio pretendía levantar para darles su espacio, debió detenerse hasta arribar a un acuerdo con la familia propietaria, que ya no residía en la comuna.

Las tratativas prosperaron, pero el destino quiso que el dueño del lote dejara de existir y pese a la buena voluntad de sus descendientes, los trámites propios del deceso y luego de posesión efectiva, no avanzaron y finalmente, a mediados del año pasado, la municipalidad inició un nuevo proyecto de construcción, ya en su propiedad y a pocos metros de la cancha dejada a medio construir de la iniciativa anterior. De este modo, el 12 de noviembre de 2019 se inició la construcción, con financiamiento Fril por 95 millones de pesos.

Sin embargo, hubo dudas respecto a la estructura que según contrato con el ejecutor (Construcciones Contreras de Punta Arenas), el fiscalizador de obra estimó oportuno ponderar mediante un constructor civil, que contrató la administración comunal, paralizándose las obras hasta que no se determinara el apego a las especificaciones técnicas. Fue cuando un airado trabajador alzó un cartel acusando al municipio de parar los trabajos, que luego el contratista ordenó retirar, por cuanto entendía era una paralización pasajera.

Empresa no retomó las obras

Eso, hasta que después de la inspección técnica del profesional, los trabajos no fueron retomados por la constructora y pasada una semana, la municipalidad entendió que se detuvo injustificadamente su ejecución y determinó aplicar lo señalado en el contrato. “El oferente estudió los antecedentes para presentar su propuesta ‘a suma alzada’, esto es, que asume el riesgo de construir la obra que el municipio licitó”, explicó el asesor jurídico de la Municipalidad de Porvenir, Marcos Hormazábal.

“Hubo controversias en cuanto a las obligaciones del contratista respecto a ciertos ítems o partidas y nosotros entendemos que estas diferencias tienen que ser asumidas por él, aunque éste tenga una visión diferente”, agregó el abogado. Lo anterior llevó a que el municipio paralizara la obra por una semana para obtener el informe estructural, que una vez recibido permitió levantar la paralización, apuntó.

Pero lamentó que la empresa no retomó las obras en los plazos previstos, y el viernes se les vio retirar algunas cosas con la intención de irse de Porvenir. “Lo que nos corresponde es aplicar el contrato, dejando constancia en el Libro de Obras de los incumplimientos, que suelen darse en toda obra, pero como no se volvió a trabajar, el lunes (ayer) se notificó formalmente la decisión. Hay boleta de garantía del fiel cumplimiento del contrato y tenemos asegurado el tema laboral de los trabajadores mediante boleta especial, que el municipio solicita para estos efectos”, añadió el profesional.

Un espacio anhelado por los jóvenes

Finalizó indicando que el municipio fueguino espera retomar las obras lo más pronto posible, porque de todos los proyectos Fril que lleva adelante con más de 600 millones de pesos adjudicados, es el único que dio problemas. Por su parte, la alcaldesa, Marisol Andrade, lamentó lo sucedido, tanto porque se quebranta el feliz devenir de los proyectos Fril en ejecución, como -más que nada- porque se frustra una vez más la esperanza de los jóvenes porvenireños.

Queda recordar que los bikers&skaters juveniles llevan décadas esperando su cancha de prácticas y entrenamiento en Porvenir y que toda una destacada generación -que incluyó campeones locales de ambos deportes en diversos niveles, incluso la triunfadora de un torneo nacional de acrobacia ciclista-, nunca tuvo el espacio solicitado a las autoridades. Los nuevos deportistas, en cambio, aún cifran sus esperanzas en la anhelada cancha en ciernes.

Fotos Félix Iglesias M.