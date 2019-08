Ocho años de espera por una modesta vivienda social sufren 112 familias

Mientras tanto siguen pagando caros arriendos El año 2016 se les entregó subsidios pero se necesitan más recursos para que las empresas se interesen en construir. Hoy se tienen $4.200 millones para la obra colectiva, pero se requieren unos 800 millones adicionales

Ocho años llevan esperando 112 grupos familiares de Porvenir por una casa propia, mientras siguen pagando caros arriendos por viviendas pequeñas o precarias, o simples habitaciones para residir y desenvolverse. Y mientras los trámites burocráticos y la exigencia de las escasas empresas interesadas en los llamados a licitación para edificar su conjunto habitacional -de carácter social- consideren que necesitan más plata para construir en la isla, siguen aumentando los tiempos y gastos que permitirían a los miembros de esas familias disfrutar de un mejor estándar de vida.

“Además de lo que llevamos esperando, la municipalidad (entidad de gestión inmobiliaria) ha sacado dos licitaciones, pero la primera quedó desierta porque no se presentó ninguna empresa y en la segunda se presentó una, pero muy por sobre el presupuesto previsto”, comenzó señalando Pedro Guevara, dirigente del grupo de futuros propietarios del proyectado Conjunto Habitacional Lomas del Baquedano III. Al llamado por 4 mil millones de pesos y fracción, la única constructora interesada pedía casi $7 mil millones.

“Hace pocos días asistimos a una reunión que tuvo el Concejo Municipal con el intendente José Fernández, donde le hicimos ver la necesidad real que tenemos. Que se nos entregó subsidios el 2016 y que se necesitan más recursos. Pero se nos planteó que no quieren entregar más dinero para no dar un aliciente que permita a las empresas pedir más de lo que se ofrece, porque ya se había aumentado el presupuesto para Lomas III en unos 400 millones”.

Faltan otros $800 millones que se ven muy lejanos

Hoy se tiene $4.200 millones para esa obra colectiva, pero se requieren unos 800 millones adicionales. “Es una buena suma, pero hace poco vimos en TV que el Presidente Piñera dijo, al entregar subsidios a la clase media, que se iban a destinar los recursos que se requieran. Y la rotonda para Punta Arenas va a costar como 21 mil millones de pesos y tiene un montón de detractores y aún así mantienen el proyecto, igual que el del Cerro Mirador”, ejemplificó.

Por lo mismo Guevara dijo entender que dineros hay, pero se privilegia obras de gran envergadura en Punta Arenas y otras en montos relativos para Natales, dando menor relevancia a Porvenir en un proyecto social colectivo. “Del año 2016 tenemos los subsidios, pero estamos esperando hace 8 años por este proyecto, en el que nuestras 112 familias realmente necesitan sus casas”.

Claro, objetó, porque los arriendos que se pagan hoy son cada vez más caros y cuesta encontrar casa. “Si se saca la cuenta, pagar 200 mil pesos mensuales en un año sale 2 millones 400, y si se calcula en 10 años, prácticamente estamos pagando una casa. Y eso el gobierno no lo considera, es más bien reactivo, no incluye a Porvenir en las necesidades reales de vivienda”, cuestionó el dirigente.

Porvenir, “patito feo” de la región

Lamentó que el día que junto a la alcaldesa fueguina y concejales exponía ante el intendente regional José Fernández, éste tuviera que abandonar la reunión. Admite que quizás se excedió en explicar su punto de vista, “pero no fueron 45 minutos, como dijo en la prensa, porque él llegó atrasado y dialogamos por unos 20 minutos. Le pedía que no nos vieran como número sino como personas, ciudadanos de este país. ¡Si no somos el ‘patito feo’ de la casa!”.

“Se dijo que en Natales también es caro construir, pero para cualquier empresa que llegue a Porvenir, por estar en una isla, va a ser aún más costoso y en esto influye que el subsidio que nos dan en Tierra del Fuego es del mismo monto del que se da en Puerto Montt… ¿Cómo puede no ser diferenciado, si aquí cuesta mucho más construir y la vida es más cara?”, preguntó. Terminó llamando al gobierno a “ponerse las pilas con Porvenir, porque para hacer soberanía y seguir poblando la isla, tiene que aumentar sus presupuestos, ¡soltar más dinero!”, clamó.

Alcaldesa Andrade: “A Porvenir no se le puede dejar esperando”

“Tenemos que reunirnos nuevamente con el intendente Fernández (José), pero primero esperaré un informe que entregará el Serviu, que analiza cómo ha ido subiendo el valor de la construcción en Porvenir, desde la última licitación de Lomas II. De las 4 licitaciones fallidas de Lomas III, dos han tenido ofertas y con ese análisis se podrá proyectar cuánto será el costo base para construir este conjunto habitacional”, clarificó la alcaldesa de Porvenir, Marisol Andrade.

Y es que de los 3.500 millones de la más reciente licitación, el “delta” se subió a 4.183, ilustró. “Antes de ese informe no tiene sentido reunirme con el intendente, porque no tengo clara una cifra para solicitar el dinero faltante”, acotó.

De todas maneras, aseguró que el proceso de licitación sigue, ya que tras un segundo llamado -como exige Mercado Público- ahora se lanzó la licitación privada. Si ésta vuelve a fracasar, se recurrirá al intendente y de ser necesario, la jefa comunal anunció visita al Ministerio de Vivienda.

“Voy a hacer gestiones para tener audiencia con el ministro, porque si es necesario vamos a tocar todas las puertas para asegurar la construcción de estas 112 viviendas para las familias de Porvenir, que llevan tanto tiempo esperando un proyecto que tenemos aprobado y que ya cumple 4 años. Para los beneficiarios -admitió- son 8 años, porque cuentan desde que se anotaron por primera vez”.

“Tengo plena convicción que a Porvenir no se le puede dejar esperando y postergado en la construcción de viviendas sociales. Siempre he criticado que los subsidios no miran la realidad de cada localidad, ya que dentro de la misma región hay un diferencial entre Punta Arenas, Natales, Porvenir y Puerto Williams”.

“El factor isla es lo que nos hace diferentes a estar en el continente y estos valores iguales para todos, no son lo mismo que en el nivel central. Creo que se debe considerar la particularidad de cada territorio y localidad y en base a eso, entregar el valor justo del subsidio”, cerró la autoridad edilicia.