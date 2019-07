Polémica causa sorpresiva caducidad de personalidad jurídica a la Adelfa

A casi mes y medio de largarse el 46° Gran Premio de la Hermandad Por no haberle respondido a tiempo al Club de Volantes un oficio, el IND dejó sin su registro de organizaciones deportivas a la parte organizadora chilena del evento binacional, lo que deja en duda si el conflicto se va a resolver, o no, antes de la largada de la carrera de automovilismo

Fotos Félix Iglesias M.

A casi un mes y medio de bajarse la bandera del 46° Gran Premio de la Hermandad Chilena-Argentina en Tierra del Fuego, la repentina caducidad de la personalidad jurídica de la Asociación Deportiva Local Fueguina de Automovilismo (Adelfa) pone en “jaque” la normalidad en la organización del sector nacional del torneo automotor binacional. Sin embargo, la presidenta de la entidad, Tamara Valenzuela, se siente confiada en que todo se resolverá, ya que detecta una serie de obstáculos nacidos en la mala fe de algunos detractores.

“Los antecedentes que nos solicitó el Instituto Nacional de Deportes fueron entregados el lunes de la semana pasada (antepasada). Pero la personalidad jurídica no está caducada. Le explico: hay una serie de anomalías que deberá ver el IND, porque la elección de nuestro directorio fue el 27 de noviembre de 2017, y el estatuto dice que es por 2 años, o sea misma fecha, pero este año”.

“Al igual que ocurrió con la directiva del saliente presidente Carlos Soto, yo tuve renuncias (de directivos) y el 4 de enero de este año hicimos elección de cargos vacantes, en reunión de directorio y presidentes de clubes. Ese antecedente se entregó al IND el 30 de enero de 2019, entonces no sé porqué en la web del IND se dice que caducó nuestra personalidad jurídica el 27 de noviembre de 2018”.

Lo que hay -en el fondo- cree Valenzuela, es que se extendió una amonestación temporal a Adelfa por un retraso en dar una respuesta al Club de Volantes cuando aún no tenían secretario, lo que impide al IND darles un certificado de vigencia del directorio. “Certificado que nos impide postular a proyectos públicos”, clarificó.

Extraña demora del IND

Por eso le extraña la postura del IND, a donde envió la contabilidad, todas las actas y hace apenas tres semanas, por oficina de partes remitió la carta de Fadech (Federación de Automovilismo Deportivo de Chile), que le prohíbe ingresar a Adelfa al Club de Volantes de Porvenir. “Con toda esa información, IND debiera levantarnos la sanción, que es por no haber respondido al Club de Volantes”, estimó.

Al no existir malversación de fondos, ni apropiación de caudales públicos, no deben ser sancionados, previó, además que al Club de Volantes ya se le respondió por carta certificada. Para más abundamiento, Tamara explica que el único ente que puede autorizar y está reconocido en Chile por el Comité Olímpico, por el Codesur (CDA) y por la Fia (Federación Internacional de Automovilismo) en Chile, es Fadech.

“Y Fadech, a la única asociación que reconoce en la provincia de Tierra del Fuego es a Adelfa. Nosotros no dependemos sino somos parte de Fadech, así como en Magallanes es Araad, en Puerto Montt Avosur y así en cada región y provincia, acentuó la directiva “tuerca”. Por eso le duelen tanta tantas “piedras en el camino, ir cuesta arriba. Los dirigentes trabajamos por ‘amor al arte’ y esto cansa a cualquiera y llega a un límite, porque una termina enfermándose”.

“Tenemos familia y se deja de lado muchas cosas, se pierden eventos familiares, ya que hay fechas en que uno tiene que trabajar en esto y lo hace de corazón. Pero tampoco una está para que su nombre lo estén enlodando. Por mi calidad de funcionaria pública sé que no me voy a ensuciar las manos con un peso”, enfatizó.

Tamara Valenzuela apuntó que lidiar con tantos obstáculos lo siente como “un abuso machista, porque si hubiera otro hombre en la dirigencia, no tendría tantos ‘peros’ en el camino. Pero a una mujer hay que hundirla, ‘hacerla bolsa’. También debo hacer un ‘mea culpa’, que es no haber contestado a tiempo, no haber confrontado”.

“Al final, esto nos genera un perjuicio económico porque no podemos, por ejemplo, sacar plata del banco. Yo espero que el IND, como en sus cartas son amenazantes pidiendo 6 o hasta 3 días hábiles para responderle, ellos llevan más de 10 días hábiles sin darnos respuesta. Creo que hay que tomar otras acciones ahora”, cerró la dirigenta del automovilismo fueguino.

Gobernadora cree que Adelfa está “al día”

Sobre la polémica por la caducidad de la personalidad jurídica a Adelfa, la gobernadora fueguina, Margarita Norambuena, consideró que si la entidad deportiva postuló a un proyecto FNDR y se lo asignaron, “tiene que tener su documentación al día, de lo contrario no le iban a traspasar los fondos. A lo mejor ésta venció en el intertanto, pero en su momento cumplieron todo”, avizoró.

Si no fuera así, cree que el IND debe resolverlo con Adelfa. “Si el gobierno regional le entregó la plata para organizar este evento, es porque ellos tenían toda la documentación. No puedo poner en duda lo que hace el gobierno regional, ni operar en base a lo que se dice o no. La información que manejo es que Adelfa postuló a un 6% y eso les aseguró esta carrera”.

Respecto a la postulación de un proyecto FNDR para financiar la organización del Gran Premio en el lado chileno, Tamara Valenzuela clarificó que a éste no se postula, porque se trata de fondos emblemáticos asignados al evento. Por tanto, son recursos asegurados para organizar de la mejor manera el tradicional evento.

Lo que dicen las autoridades del deporte y de gobierno

Para la seremi del Deporte, Odette Callahan, lo que ocurre en Adelfa es materia del IND, aunque dijo saber que Adelfa tiene su registro de organizaciones deportivas suspendido, porque debe entregar sus antecedentes al Instituto de Deportes. No obstante, clarificó que no pasa por el IND que Adelfa pueda o no organizar el Gran Premio, ya que en ello intervienen un conjunto de seremías y servicios, que son quienes dan la autorización.

“El Instituto Nacional de Deportes lo que hace es emitir un certificado al respecto, así la institución se encuentre o no con su registro al día”, aseveró. Por su parte, Armin Altamirano, director regional del IND señaló que ese servicio sólo ve la parte jurídica del estado actual de la organización (Adelfa), no lo inherente a la preparación de la carrera.

“Hoy día está suspendida la personalidad jurídica de Adelfa, mientras no respondan ciertas cosas que se les ha requerido por oficio”, indicó. Al hacerle ver que la presidenta de Adelfa, Tamara Valenzuela, aseguró que ya se respondió ese oficio y espera la respuesta del IND, Altamirano añadió que “estamos en ese proceso y ahora nos queda reunirnos con ellos para conversar los temas que están pendientes”.

Declinó opinar si la caducidad de la personalidad jurídica impediría organizar la prueba binacional, porque se trata de un tema de las instituciones “que saben qué procedimientos emplear y quién autoriza sus actividades. Nosotros no nos negamos, ni aceptamos, ni rechazamos lo que ellos planifican. Es parte de su quehacer”, acentuó.

Sin embargo, explico que Adelfa debe cumplir diversos protocolos ante distintos organismos o servicios y son también otros los que les otorgan los permisos, “no nosotros como instituto”, cerró. A su vez, el seremi de Obras Públicas, Pablo Rendoll, clarificó que es él el encargado de autorizar el uso de la faja fiscal que permite correr por las rutas fueguinas.

“Si hay algún tema con Adelfa, nosotros le pedimos la certificación al IND y ellos nos informan la situación en que está. A mí me han llegado ciertos rumores, pero yo no me manejo con rumores sino con documentos oficiales”, terminó el secretario ministerial.