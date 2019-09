Por omisión de oferente, se retrasó una semana licitación por riesgo sanitario

Habitantes de Cerro Sombrero deberán seguir esperando la solución parcial Al ganador del proceso que busca retirar los desechos líquidos y sólidos, que provocan la anómala situación en las afueras de la capital de la comuna de Primavera, le faltó incluir una partida de costos, lo que comunicó justo al inicio de Fiestas Patrias, cuando ya no trabajaban los funcionarios de la gobernación

Por no cumplir todos los requisitos, ya que a última hora el oferente se percató que le faltó agregar algunas partidas que encarecerían su oferta, no fue posible dar curso a la licitación llamada por la Gobernación de Tierra del Fuego a la mejor propuesta para llevar a cabo el retiro de los desechos sólidos y líquidos que están provocando un riesgo sanitario en Cerro Sombrero. El fracaso de la licitación, a causa de la omisión en que incurrió el oferente que se la había adjudicado, retrasó en una semana como mínimo, ejecutar la urgente tarea, que está impidiendo el normal desarrollo de la capital de la comuna de Primavera, ya que afecta al quehacer de la población local.

Lo anterior fue confirmado por la gobernadora fueguina, Margarita Norambuena, anticipando que se hará un nuevo llamado, seguramente hoy, para realizar la labor, proceso que según su declaración es de corto trámite, ya que se emplean recursos de la Onemi, que son de rápida gestión en estos casos. “No es que haya fracasado la licitación, sino que la persona no cumplió las especificaciones del acta del Comité Técnico que indicaba el servicio que se requería y que los ofertantes tenían que cumplir”, explicó.

Por ello agregó que según lo acordado, el oferente no cumplía el total de las exigencias, ya que llamó diciendo que no podía hacer algunas cosas, “y nosotros no podemos salirnos de acuerdos que quedan escritos, ni como gobernadora puedo en forma unilateral, modificar esas bases”. Dijo que el día 17, a las 13 horas, el aludido comunicó que no aceptaba la orden de compra, “en circunstancias que si la municipalidad (de Primavera) está velando por esta situación y lo llevaron para decirle que tiene que destapar y con el camión succionador sacar el agua y los sólidos, para después trasladarlos a la planta de Porvenir”.

La tarea era bien clara en las bases y como se la transmitió el municipio fueguino -que fue quien llamó a los proveedores- apuntó la gobernadora isleña, que aseguró estar preocupada por la situación que afecta a la comunidad sombrerina. Todo porque para la localidad rige una resolución por el riesgo sanitario que produjo el desborde de las cámaras de aguas servidas, unido al agua de lluvias, desde que se dejó de manejar la planta manual de tratamiento de la localidad isleña. “No hay emergencia, no hay alerta: hay un riesgo sanitario y como gobierno estamos preocupados de nuestra gente, que son lo importante en solucionar este problema”, sintetizó.

La autoridad provincial dijo que como esto ocurrió antes de Fiestas Patrias, debió lamentar que pasara toda la semana sin poder retomarse el proceso licitatorio, ya que si bien ella como gobernadora trabaja las 24 horas, a los funcionarios no se les puede exigir que hagan lo mismo, cuando ya todos tenían sus planes para disfrutar los días festivos que les corresponde. No obstante, añadió que en su visita a Sombrero del pasado domingo, constató que la situación se mantiene estable y que el riesgo sanitario aún no ha tocado a nadie de la población.

Postergarán Gran Premio

Desde Cerro Sombrero, el alcalde de Primavera, Blagomir Brztilo indicó que, considerando que el problema existe y que la fecha del próximo Gran Premio Karukinká de automovilismo deportivo (que une Porvenir y Sombrero) ya está encima, solicitará postergar el evento.