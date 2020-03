Porvenir extrema medidas para hacer frente a la amenaza del coronavirus en una isla binacional

Pese a que la pandemia del Covid-19 a la fecha no reporta ningún caso en la Tierra del Fuego chilena, sí se consignan contagios en Ushuaia, en la parte argentina del territorio insular, las acciones de prevención en Porvenir, y en las otras dos comunas fueguinas, son de extremar las medidas de precaución a fin de evitar que el virus mortal llegue a la isla. En ese sentido la población ha recurrido a numerosas manifestaciones para exigir a la autoridad el cierre de fronteras y accesos, y que se decrete cuarentena absoluta en la isla austral.

Las empresas

Las empresas de Porvenir mantienen menos de mil trabajadores activos y, de ellos, hay al menos un 60 por ciento produciendo. Es así que 260 trabajadores de temporada registra el Frigorífico Patagonia, que prometió disminuir el número de sus faenamientos ovinos de temporada; 500 operarios laboran en la salmonicultora Nova Austral, de los cuales se mantienen activos la mitad, con diferenciación de tiempo entre turnos y descartando la actividad en horario de toque de queda. Constructora Vilicic, que enfrenta varias obras en la isla, pidió a sus trabajadores mantenerse en cuarentena en el hogar.

La acuícola Bakkavör Chile envió a todo el personal a sus casas para guardar cuarentena y sólo llamarán a los que requieran en algún proceso urgente; Matadero Koba hizo lo propio con sus trabajadores y profesionales y tras haber dejado de faenar animales para consumo local, volvió a hacerlo para no causar desabastecimiento de carne en la comunidad. También las distribuidoras de servicios básicos pidieron a sus funcionarios ir a sus hogares y trabajar desde allí y, como en el resto de la región, cerraron temporalmente sus oficinas.

Faltaron raciones de Junaeb

Sólo 174 alumnos de Porvenir de la Escuela Bernardo O’Higgins y 80 estudiantes del Colegio Salesiano María Auxiliadora, que registran el beneficio de almuerzo escolar, recibieron sus primeras raciones con alimentos proporcionadas por la Junaeb, el jueves de la semana antepasada en sus respectivos establecimientos, aunque -por alguna razón no explicada- quedó pendiente la llegada de 64 raciones para otros tantos niños del plantel municipalizado.

Debido a lo anterior, la incertidumbre de los que no recibieron las canastas personales se mantiene, considerando que está próxima a ser recibida la nueva cuota de raciones, que se entrega en la actual contingencia cada 14 días, y no se sabe si los que en su oportunidad no las recibieron, la tendrán en esta nueva remesa, que -se informó- será llevada a los domicilios de cada escolar. Eso sí, se recibió y entregó la lista completa para los 80 estudiantes del Liceo Hernando de Magallanes beneficiarios de alimentación de Junaeb.

Conectividad

Sólo 3 cruces por semana entre Punta Arenas y Porvenir realiza el ferry Pathagon, de acuerdo al consenso alcanzado tras una reunión del gerente de la naviera Tabsa y el intendente regional, José Fernández. Los viajes se hacen lunes, miércoles y viernes, de preferencia con pasajeros residentes y con camiones de carga para abastecer de mercaderías a la comuna fueguina. Los zarpes se limitaron a sólo 50 personas, con prioridad para los habitantes fueguinos que deben hacerlo por razones de urgencia y trabajo relacionado a la emergencia. Respecto a los vuelos de Aerovías Dap (que se hacían tres por día, de lunes a sábado) sólo se cumple uno por semana, saliendo a las 10 horas desde Punta Arenas y regresando a las 10,20 de Porvenir. Las consultas se pueden hacer en las web porvenir.aeroviasdap.cl o ventas.aeroviasdap.cl de la aerolínea.

Barrera sanitaria

Como impresentable calificaron en la comuna de Primavera, la falta de respeto del Ministerio de Salud con Tierra del Fuego “porque no son capaces de situar el punto geográfico correcto de la Aduana Sanitaria, implementándola en San Sebastián”, cuando -critican- el control debió establecerse al ingresar a la isla, ya que es en el terminal marítimo de Bahía Azul donde primero llegan los vehículos del norte de Argentina y de nuestro país, en dirección a ambos territorios de la isla binacional.

Finalmente, son en la actualidad efectivos de la Armada quienes realizan una «barrera sanitaria» en el terminal de Punta Delgada, en Primera Angostura, haciendo control a pasajeros y transportistas, antes de su embarque en los cruces hacia territorio insular compartido. Ese procedimiento, en todo caso, ha sido criticado por los residentes insulares por su aparente poca efectividad, ya que consiste en llenar un formulario, toma de temperatura corporal y toma de datos de origen y destino.