Porvenir roza los 300 casos positivos de Covid-19: hasta ayer, 280 acumulados

Se sumó también un nuevo contagiado en Primavera, y Timaukel anotó los primeros tres enfermos, después de más de seis meses sin tener un solo registro

Veinte nuevos casos de coronavirus informó ayer en Porvenir el sistema de Epivigila del Ministerio de Salud, además del domingo agregar uno nuevo en Primavera y sólo uno en Timaukel, comuna esta última en la que su alcalde, Marcos Martic, dio a conocer el sábado anterior que eran tres los vecinos afectados. En el informe oficial de Salud se clarificó que en esa comuna, el dato quedaba “a la espera que ingresen a la plataforma los otros dos casos”, añadiendo que ya se había iniciado la investigación epidemiológica y aislamientos de los mismos, los primeros tras más de seis meses sin registrar un solo enfermo en Timaukel.

De este modo, en términos generales hasta ayer, las cifras en Tierra del Fuego indicaron 232 casos positivos de Porvenir, 7 de Primavera y uno de Timaukel (aunque tácitamente se contabilizaron 3), fecha en que la región llegó a 8.083 en total de Covid-19. De los casos porvenireños, tres se mantienen hospitalizados en la capital fueguina y un número no informado son atendidos en las dos residencias sanitarias de esta ciudad.

Estadísticas locales

En cuanto al reporte del Hospital Comunitario Marco Chamorro Iglesias, que difiere en varios aspectos de Epivigila, éste indicaba ayer 118 casos activos en Porvenir y 163 ya recuperados, con un total acumulado de 280, bastantes más en la suma general que el informe de Salud, según el dato proporcionado por el Plan Coronavirus de ese centro asistencial.

Por otro lado, también ayer se dieron a conocer las estadísticas de infracciones a las normas legales en Estado de Emergencia y durante la cuarentena.

Estas indican 169 personas detenidas en septiembre, correspondiendo a 7 por toque de queda y 19 por no portar documentación para desplazamientos, 4 durante Fiestas Patrias por infringir el toque de queda y una por no portar permiso de desplazamiento, de 1.626 controles de personas en cuarentena. Personal del Destacamento Caupolicán efectuó 3.860 controles a vehículos con 5.248 pasajeros y a 2.414 peatones. En tanto, 16 personas no se encontraban en sus domicilios en los controles por cuarentena.

El reporte de Carabineros del fin de semana pasado añade 7 detenidos por infringir el artículo 318, sin portar el permiso legal respectivo. De ellos, un conductor fue detectado en estado de ebriedad y 2 fueron reincidentes a lo estipulado en el artículo 318. Además se cursaron 2 infracciones por ruidos molestos, causados ambos por ciudadanos extranjeros.

El capitán Carlos Pérez denotó que en estos últimos tres días hubo más detenidos que durante la semana del 18 de septiembre, cursados entre Carabineros y personal de la Armada. Añadió que precisamente ayer, Capitanía de Puerto realizó otras dos detenciones en Bahía Chilota, por quebrantar el artículo 318, “poner en peligro la salud pública por infracción de las reglas higiénicas o de salubridad”.