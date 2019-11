Porvenireños a favor de la nueva Constitución y mantener las marchas, pero en forma pacífica

No demostraron estar muy informados los residentes porvenireños entrevistados al azar en la calle, respecto al acuerdo transversal del mundo político para buscar los caminos de una nueva Constitución política, y pocos manifestaron rechazarla, en cambio sí se inclinaron a favor de la nueva Carta Magna nacida del seno popular y de mantener las movilizaciones contra el gobierno y el sistema neoliberal, pero “en términos pacíficos, no destruyendo”.

“Está bien que hagan marchas pacíficas y todo, pero no desorden ni desastres”, respondió la vecina María Díaz, aunque no supo qué significaba el pacto por una nueva Constitución. “Yo no sé de eso, porque no soy de nada, solamente de mi trabajo. Que hagan cosas buenas, está bien. Si sabían que ese hombre era así (Sebastián Piñera), ¿para qué lo sacaron de Presidente?”, preguntó.

En cambio, el inmigrante colombiano Florencio Inestroza dijo que le parecía “muy bien” la firma transversal para una nueva Constitución. “Yo no soy de este país, pero en el mío pasa lo mismo, entonces está bien, porque a uno igual le interesa eso y nos favorece a los que no somos de este país. Lo que no me parece es que quemen las iglesias, ni cosas que le sirven a los pobres, porque eso no va conmigo”, cerró.

Para el obrero de construcción Nicasio Monge, el trato para una nueva carta magna “es favorable para las clases bajas, para los jubilados y ojalá que se haga una nueva Constitución”. Respecto a las marchas en el país, criticó el vandalismo “que no me simpatiza, porque hay gente que en vez de trabajar, se dedica a destruir y se perjudica a gente buena que reclama algo bueno para el país. Que se hagan marchas pacíficas y no destruir”, demandó.

Finalmente, un conocido trabajador porvenireño que prefirió el anonimato expresó que “la firma es para que se llenen ellos no más. Tiene que irse Piñera, nada más.¡Chao no más!”, exclamó. Reiteró que el Presidente debe irse y se mostró a favor de las marchas: “que se sigan haciendo hasta que renuncie Piñera, ése es el objetivo. Sin nombre ni foto, por favor”, pidió.

Lamentamos haber encontrado a muchas personas jóvenes, principalmente mujeres, pero todas eludieron la entrevista y menos referirse al tema contingente, lo que llama la atención, siendo que se trata de un movimiento social que en esencia nació precisamente desde la juventud.