Preocupa en Primavera la inmovilidad de proyectos, como el de aguas servidas

Hace pocos meses Cerro Sombrero sufrió un complejo problema sanitario Junto con desearle éxito en su gestión a la recién asumida intendenta de Magallanes, el alcalde Blagomir Brztilo planteó que espera reunirse con la jefa de gobierno regional para exponerle los temas de su localidad, los proyectos en carpeta, “aunque sabemos que hoy día la prioridad es solucionar el tema del Covid”.

Preocupación mostró el alcalde de Primavera, Blagomir Brztilo, porque todos los proyectos para la comuna están detenidos, entre ellos el complejo problema sanitario sufrido en Cerro Sombrero hace algunos meses, del que -dijo- “se supone que se van a asignar recursos para su reparación, que va a asumir el gobierno regional, se habló entre 690 y 700 millones de pesos. Me pidieron firmar un documento en que me hago cargo de la operación y mantención, porque en todas estas iniciativas se hace lo mismo. En el proyecto anterior también firmé, pero otra cosa es que se reciba la obra como corresponde”, objetó.

En el caso del alcantarillado dijo que en su momento no aceptó firmar, porque antes ya había denunciado técnicamente, mientras existió la marcha blanca, las cosas que estaban mal, “y como tengo de respaldo todos los documentos, actas, gestiones, reuniones con el ministro, no lo recibí. Ahora nos aseguran que se va a reparar, pero no tengo más informaciones”. Estimó que con todas las visitas que se hicieron, el proyecto ya estaría listo para comenzar con las ejecuciones, pero es el gobierno regional quien debe apurar el tema.

Deseó éxito a nueva intendenta

Mostró interés en que “en algún momento vamos a reunirnos con la nueva intendenta (Jennifer Rojas) para plantearle nuestra realidad y ponerla al día de lo que se está gestionando en la comuna, los proyectos en carpeta, pero sabemos que hoy día la prioridad es solucionar el tema del Covid, bajar los contagios”. Junto con desearle éxito en su gestión a la recién asumida autoridad, planteó que le interesa exponerle los temas locales, como el proyecto habitacional para Sombrero, la planta de tratamiento de aguas servidas, los cortes de energía, el tema salud, etc. En el caso de la nueva población, recordó que es de habitabilidad rural, que nunca se ha aplicado en la región, siendo el proyecto sombrerino el primero y que está “entrampado” desde el año 2016.

Aunque está aprobada la parte técnica y pasó sin observaciones en el Serviu, falta que el Ministerio de Vivienda levante las asignaciones de subsidio rural para poder incorporar a los beneficiarios que faltan, ya que si bien una parte de ellos ya está definido, al cerrarse el banco de proyectos los demás quedaron fuera.

Dijo que ha oficiado dos veces al ministerio para que se agilice el trámite en la región, pero no ha respondido y ahora fue el comité de vivienda, la entidad que le remitió una carta. Se prevé la esperada reapertura para este año, ya que a Magallanes han asignado un mínimo de subsidios rurales y Primavera teme quedar otra vez afuera, pese a que hace 30 años que el Estado no construye una casa en la comuna.

Preocupa diseminación del virus letal

“El hacinamiento que hay en Cerro Sombrero es grande y hay condiciones de riesgo por el Covid-19, ya que tenemos casas donde viven 6 familias y si uno solo se contagia, ¿dónde haríamos el aislamiento?”, preguntó Brztilo. Además, el amplio desplazamiento vehicular por la Ruta Internacional se mantiene y en Sombrero se volvió a ver 5 vehículos argentinos, uno de los cuales era de un estanciero que no pudo volver a Río Grande, situación que preocupa y genera inseguridad en la población, acotó, “porque no se sabe si vienen controlados y si el procedimiento fue el adecuado”.

Ocurre lo mismo con las empresas que mantienen turnos de roles, en que sus trabajadores deben viajar, aunque hay otras que han tomado decisiones drásticas, como Vilicic, que redujo un 90% de sus funcionarios, aplaudió.

Al respecto, valoró los anuncios de la intendenta Jennifer Rojas de reforzar los controles en las empresas, ya que es precisamente la movilidad de las personas la que acarrea el coronavirus, cerró Brztilo. Empero, ayer se supo que la Constructora Vilicic envió a 80 operarios para el inicio de nuevas obras en Tierra del Fuego, dato que el alcalde fueguino aún no conocía.