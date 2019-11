Primavera avanza para tener salud municipal

La comuna fueguina no posee un establecimiento médico público para atender la comunidad residente y, por largas décadas, depende de la Empresa Nacional del Petróleo, que hoy sólo cuenta con una clínica privada

Fotos Félix Iglesias M.

Como un compromiso con la comunidad hospitalaria definió el director regional del Servicio de Salud Magallanes, Nelson Reyes, la llegada del nuevo director del Hospital Marco Chamorro Iglesias de Porvenir, Ricardo Castro Díaz, que significa darle “un poco de estabilidad a los hospitales, ya que en le región siempre había subrogantes”, expuso. La asunción del nuevo mandamás del centro asistencial fueguino permitirá -agregó- tener un plan de trabajo definido de dos a 3 años, con objetivos claros y precisos, con equipos clínico y administrativo fijos para hacer una buena gestión.

Entre los temas de dicho plan de trabajo, citó el clima laboral, desarrollo de la organización, trabajar con la comunidad y los usuarios porvenireños y resolver las listas de espera tanto de consulta como quirúrgicas de toda la provincia de Tierra del Fuego. “Para eso es importante la función que hará el director con sus equipos clínicos, las rondas que podamos hacer y el apoyo para traer algunos especialistas desde Punta Arenas o desde afuera, dado que éste es un hospital de baja complejidad”, apuntó.

Definió que traer rondas busca no depender tanto de lo que se haga en el Hospital Clínico Regional de Punta Arenas, donde la demanda es bastante grande y también por todo lo que significa para un usuario insular ir a la capital regional por un tema de pasajes y estadía, donde además suelen perder la hora por encontrarse con especialistas muy demandados. Por eso se espera coordinar el plan de asiduidad de visita de especialistas que existió hasta el año pasado.

Pérdida del quincho del hospital

El jefe de Salud de Magallanes se refirió también al presunto atentado incendiario que acarreó la pérdida total del quincho del Hospital Comunitario, al inicio de las protestas sociales contra la desigualdad y la institucionalidad vigente, lamentando que el trabajo de tanto esfuerzo de los mismos funcionarios del plantel haya desaparecido. Dijo que ya se hizo la denuncia civil y prometió sumar esfuerzos para que el próximo año se pueda construir un espacio similar dentro de las dependencias del actual nosocomio.

Dijo esto a propósito que el desaparecido quincho estaba en el sector del antiguo hospital, el que pronto va a pasar a depender del gobierno regional.

Primavera podría tener Salud Municipal

Nelson Reyes también abordó la necesidad tantas veces demandada por la comuna de Primavera, que no posee un establecimiento público de Salud para la comunidad residente y que de depender por largas décadas de la Empresa Nacional del Petróleo (Enap), hoy sólo cuenta con una clínica privada, donde funcionó el ex Hospital de Cerro Sombrero. En la actualidad funciona allí la Mutual de Seguridad, para personas afiliadas y sus familiares, por lo que hay un importante segmento de vecinos que deben acudir de modo particular por casos de salud, medicamentos y traslado de pacientes, incluyendo muchas urgencias camineras productos de accidente de tránsito hasta de Argentina.

Dijo que desde hace un tiempo se viene trabajando con el alcalde de esa comuna, Blagomir Brztilo, implementar un sistema de salud municipal que permitiría llegar a todos los habitantes del extenso territorio del norte de la isla fueguina. Precisamente, para tratar ese tema y el de las rondas médicas a las dos comunas rurales isleñas, la autoridad se reunió junto a la gobernadora Margarita Norambuena y al nuevo director hospitalario de Porvenir, con los respectivos alcaldes de Primavera y Timaukel.

Trabajo directo con la comunidad

Ricardo Castro Díaz, autodefinido como “hijo de la Salud Pública”, pues nació en el San Juan de Dios, el centro médico fiscal más viejo de Chile, trabajó en la atención primaria dependiente y en salud municipal, es odontólogo y proviene de Santiago. Postuló el cargo entre 77 interesados de todo el país y asumió el martes de la semana pasada como nuevo director del Hospital Comunitario Marco Chamorro Iglesias de Porvenir.

“Vengo a aportar y aprender de la cultura organizacional, de quienes viven en Tierra del Fuego, con grandes motivaciones y desafíos por poder cumplir que el desarrollo sanitario tome cuerpo también en esta parte tan austral de nuestro país”, dijo sobre su motivación, asegurando que fue quien eligió su destinación. Sobre el plantel que dirigirá dijo era un hospital comunitario (otrora Tipo IV), cuya razón de ser es trabajar con la comunidad, que debe estar inserta incluso en la gestión.

“La participación de las personas nos puede dar una mejora en la hoja de ruta que queremos poner en nuestros canales de desarrollo, por eso los vamos a convocar. Claramente los adultos mayores están presentes, pero necesitamos de los adolescentes, los escolares y preescolares, los hombres y mujeres que trabajan, todos deben expresar su sentir para saber a dónde dirigir este hospital”, puntualizó.

Prometió un buen trato y ser muy respetuoso con los usuarios y respecto a un tema que le preocupa, dijo que espera ver una mejora en la conectividad entre la isla y el continente para beneficio de las personas y de la salud, situación a la que se sumará como director del hospital insular. Finalmente, aunque dijo no prometerlo, especificó que se quiere mejorar las rondas médicas a las comunas rurales fueguinas, en las que espera sumar a sus autoridades comunales.

Esmeralda Ruiz: “Llegué a sentirme una fueguina de corazón”

Dos años en subdirección administrativa y 10 en la dirección del Hospital de Porvenir cumplió hasta su reemplazo Esmeralda Ruiz, a quien la comunidad llegó a apreciar por su cercanía y empatía, y si bien también debió enfrentar algunos casos graves de descontento por falencias de procedimiento en algunas áreas, su labor como matrona por 20 años fue lo más apreciada por sus usuarias.

“Toda una historia de trabajo, de encuentros y de cosas difíciles para poder llegar a tener un hospital nuevo y todo lo que eso implicaba”, resumió. “Me voy contenta porque aquí dejo amigos, un buen equipo de salud, pude construir una vida familiar, mis hijos crecieron en Porvenir con una tremenda libertad, y yo pude iniciar mi vida nuevamente”.

Resaltó que tiene su casa en Porvenir, donde llegó a sentirse una “fueguina de corazón”, asegurando que se va muy contenta del quehacer y el trabajo ejecutado en el centro asistencial porvenireño. Termino señalando que el Servicio de Salud Magallanes la invitó a unirse a ellos, donde ayer iniciaba sus nuevas funciones.