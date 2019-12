“Provincia de Tierra del Fuego está 50 años atrás respecto a sector argentino”

Alcaldesa Marisol Andrade teme por el desarrollo Porvenir tras estallido social La jefa comunal planteó sus temores sobre el futuro que espera a la comuna, protestando por la permanente postergación que sufre toda la provincia de Tierra del Fuego

Sus temores sobre el futuro que espera a la comuna de Porvenir tras el estallido social del país, por la incertidumbre respecto a los recursos que puedan llegar del gobierno central para seguir desarrollando la comuna y toda la provincia de Tierra del Fuego, expresó la alcaldesa de Porvenir, Marisol Andrade Cárdenas. Dijo que “cuando todo estaba bien, ya teníamos un proceso de postergación. Tengo una gran preocupación de cómo viene el próximo año, como señalé en el Concejo Municipal, y por eso destinamos como nunca un gran porcentaje de nuestro presupuesto a temas sociales”.

“Esta postergación que ha sufrido Tierra del Fuego en todos los gobiernos, que nunca han tenido una mirada geopolítica hacia nuestra isla, es un derecho que se nos ha negado a todos los isleños y es algo que he sostenido y lo sigo pensando como fueguina. De hecho, ahora que estuve en Argentina lo señalé con mayor razón al ver las diferencias que hay en la misma isla, pero en dos territorios distintos, comparados el chileno con el argentino: en realidad en cuanto a desarrollo estamos, a lo menos, a 50 años de diferencia”, puntualizó.

Mayor freno al incipiente desarrollo

Añadió que aún no se siente el impacto de la actual situación, pero ya todo se está encareciendo y teme que los incrementos el gobierno no los va a ajustar a lo que viene.

“Yo veo que el próximo año va a haber una gran inflación, algo que uno sabe lo que significa, sin ser economista sino como una simple vecina, como alguien que ve el bolsillo del vecino, que rinde mucho menos y hay un escaso poder adquisitivo que afecta al más desposeído”.

Lo preocupante es cómo viene la distribución presupuestaria, de lo que nada se sabe ni se puede prever -apuntó- razón que la llevó a impulsar la consulta ciudadana del pasado domingo 15. Por otro lado, está lo que llamó “la doble descentralización”, ya que por un lado “los fueguinos luchan contra lo que se decide en Santiago y a nivel regional, de lo que se resuelve en Punta Arenas, que se lleva casi todo”.

“Tenemos siempre ese problema y es ilógico, porque muchas veces se opta por la cantidad de habitantes a beneficiar, lo que no nos permite crecer y se produce un círculo vicioso, ya que nos castigan porque somos pocos pero no nos dan beneficios para que seamos más. Es por lo que lucho cuando voy a Santiago a reclamar a los ministerios: que es injusto porque no nos miran como un territorio que hacemos patria y soberanía y ésa creo que va a ser la gran bandera de lucha para el próximo año”.

¿Que será de la Escuela Bernardo O’Higgins?

La representante comunal fueguina dijo que el jueves pasado insistió para que venga a Porvenir la arquitecta del Ministerio del Interior, Tania Godoy, para avanzar en la aprobación del estamento Educación al anteproyecto de remodelación de la Escuela Bernardo O’Higgins, que ya aprobó el Concejo. Ahora espera que en marzo se llame a licitación del diseño, con recursos ministeriales, aunque a Andrade le preocupó que no llegara el seremi de Educación junto al arquitecto regional (con quien se trabajó la iniciativa).

Recordó que el actual gobierno dejó de lado el proyecto Escuela Sello, que era el primero oficializado en la región y se debió aceptar la nueva propuesta, en la que va seguir insistiendo, “porque como fueguina ya estoy cansada que se nos siga postergando y es por lo que creo que 2021 va a ser un año de grandes luchas. Entre ellas, que a fines de 2020 estén asignados los fondos para la construcción de la remodelación desde 2021”.

“Intendente Flies traicionó a Porvenir”

La alcaldesa Andrade se refirió también a lo “manoseado” que -a su criterio- ha sido definir por el gobierno regional el proyecto de un nuevo recinto deportivo techado, que reemplace al destruido gimnasio Padre Mario Zavattaro.

“Acá hay un tema netamente de falta de voluntad política. Y yo parto increpando al gobierno anterior, ‘mi gobierno’, porque fue cuando tuvimos dos anteproyectos trabajados y presentados al intendente de la época, Jorge Flies, quien no nos apoyó y tampoco siento que tuvimos el respaldo de la gobernación provincial”.

Admitió que confió en “su” gobierno, pero que se siente traicionada y porque además se traicionó a Porvenir, “ya que si hubiera existido voluntad política, la ciudad ya tendría su nuevo gimnasio”. Y pese a que el tema siguió postergado, la autoridad comunal reconoce en el actual jefe de gobierno regional José Fernández, de todos los intendentes que desde entonces ha habido, como el único que aseguró recursos del Fondema para construir el futuro recinto Padre Zavattaro.

Al respecto dijo que se está viendo como alternativa construirlo en la abandonada infraestructura de la otrora Textil Corma Magallánica, en la pampa del estero Boquerón y vecina a la planta Nova Austral, que sería adquirido por el gobierno regional a un valor razonable, tras el desestimiento de Vialidad por usarlo para sus nuevas instalaciones. “Estamos pidiendo un ingeniero calculista de estructuras que nos diga si es factible transformar ese edificio en gimnasio”, anunció.

La alternativa -aseguró- la ven con buenos ojos tanto el gobierno regional como el Core. Finalizó refiriendo que precisamente, Vialidad Provincial tiene un nuevo plan de traslado, con lo que dejará sus terrenos (media manzana) colindantes al municipio y al Museo Comunal, para hacer crecer el centro cívico de Porvenir, aunando todos los edificios públicos y museográficos actuales con la renovada Plaza de Armas, mediante un circuito integrador.

Fotos Félix Iglesias M.