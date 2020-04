Ruidosa gresca de al menos 8 personas y con balazos sembró el temor entre vecinos

Llama la atención que ciertos grupos de personas hagan caso omiso de las medidas de restricción decretadas por las autoridades para resguardar la salud de la población, a causa del coronavirus

Una ruidosa reyerta que ciertamente atemorizó a vecinos del lugar en horas del toque de queda se registró la madrugada y mañana del sábado recién pasado en calle Dublé Almeyda, justo frente al pasaje Adolfo Gesell, en el sector norte de Porvenir. En la pelea habrían participado al menos unas ocho personas, una de ellas, según testimonios de algunos habitantes, con claro acento argentino, acción de la que incluso derivaron algunos disparos al aire, no se sabe si con arma de fuego con balas de verdad o sólo de fogueo.

Los hechos fueron corroborados por vecinos de ambas calles.

“Me despertaron unas voces de discusión, muy fuertes, que venían de calle Almeyda, entre la esquina del pasaje Gesell y un poco más acá. Se escuchaba cómo un argentino, por el acento y los dichos propios de ellos, retaba a alguien y lo insultaba. Creo que era un poco antes de las 8 de la mañana y ya estaba despuntando el alba, como era una situación muy molesta y atemorizante que podía terminar en algo peor, llamé a Carabineros. Pero, la verdad, no sé si vinieron, al menos yo no los vi llegar, aunque desde la guardia policial me contestaron que ya sabían dónde era”, relató un residente del lugar, que prefirió no dar a conocer su identidad por razones obvias.

Otro vecino dijo que su sobrino, viendo la televisión, se acostó pasadas las 5 horas y que en la mañana, al desayuno, le comentó que escuchó disparos antes de ir a dormir, además de muchas voces en las cercanías. Lo anterior se lo corroboró otro vecino poco más tarde, al preguntarle si había sentido los balazos cerca del amanecer, situación que lo obligó a salir a ver qué ocurría, pero al constatar que la reyerta era entre varios sujetos, prefirió volver a refugiarse dentro de la casa, pero con el temor que los tiros pudieran alcanzar la vivienda.

Carabineros no halló rastros

“No tengo antecedentes de esa situación, y sería irresponsable de mi parte decirle de qué se trató. Seguramente los carabineros llegaron al lugar cuando ya no había gente”, comentó escuetamente el comisario de Carabineros de Porvenir, mayor Manuel Caroca, al ser consultado por el hecho policial que alteró la tranquilidad de la gente que reside en ese sector.

No es lo único

En todo caso, la concurrida discusión en la vía pública no es la única en que grupos no respetan las medidas de prevención en la capital fueguina, ya que también se producen concentraciones de jóvenes en distintos paseos públicos, concurriendo en grupos a practicar deportes en algunas canchas de la ciudad e incluso, se ha sabido de una fiesta tipo “malón” desarrollada en una casa habitación particular, con bastante concurrencia.

Precisamente, situaciones a las que apelan continuamente Carabineros de Porvenir, sus autoridades, personal de Salud y el coordinador en Tierra del Fuego del jefe de Defensa, coronel Raúl Faúndes. Hace pocos días, éste llamó especialmente a los más jóvenes a respetar la recomendación de Salud de quedarse en casa, para evitar contagios propios, a sus padres y familiares de tercera edad.

El oficial militar recordó que “nuestra vida social se ha visto, y se va a seguir viendo, afectada por la pandemia, y eso especialmente la juventud puede no aquilatarlo adecuadamente, así que aprovecho de reiterar esa recomendación”.

Para cerrar, otro elemento que llamó la atención de los vecinos del sector céntrico de Porvenir: un auto de carrera que “a escape libre” se paseó por las principales calles de la ciudad hace un par de días, a alta velocidad. ¿Se estaría preparando para una próxima fecha de automovilismo deportivo? se preguntaron muchos vecinos afectados por el ensordecedor y molesto ruido del motor del vehículo.