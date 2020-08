Sentido testimonio de joven porvenireña que soportó el sufrimiento del Covid-19

“¡Cuídense, por favor y quédense en casa, porque no es un juego!”, advirtió “Los primeros tres días, sentía un dolor inmenso, como si estuviera en un parto, sentía que mi cadera se abría, que mis huesos se estaban perforando, al punto que llegaba a llorar. Tuve perdida del gusto, y del olfato”, relata

El viernes 21 de agosto, la joven porvenireña Valeria Silva Pérez, de 23 años y madre de dos hijos pequeños, entregó su testimonio sobre lo vivido después de ser detectada con el virus del Covid-19. Ese día, escribió: “Hoy termina mi cuarentena. Realmente es así, pero por salud de los míos me quedo en casa, ya que recién hace dos días vinieron a tomarle el PCR a mi familia. Realmente fueron días eternos, agotadores y dolorosos”.

“Empezando por decir que los primeros tres días, sentía un dolor inmenso, como si estuviera en un parto, sentía que mi cadera se abría, que mis huesos se estaban perforando, era algo inexplicable, al punto que llegaba a llorar acostada y sola, porque ni siquiera mi pareja podía tomarme la mano para acompañar mi dolor. Tuve perdida del gusto, del olfato (de hecho, aún siento como si mi lengua estuviera dormida, o como cuando comes mucho limón).

Seguido de noches en las cuales me pegaba en la cama por la transpiración, supongo yo que era fiebre, muchas noches sin dormir bien y una tos inmensa que no me dejaba ni hablar”.

“Ojalá que la gente comience a cuidarse, si bien yo no me contagié de gusto, ni en un ‘carrete’, ni por salir a comprar o a pasear. Me contagié (a fines de julio, en el Hospital Clínico Regional de Punta Arenas), al llevar a mi hija de un año y 2 meses al médico, donde la doctora ni siquiera llegó, y no fueron capaces de avisarnos que no nos atenderían. Pero el tema es crear conciencia y aunque suene repetido, ¡quédense en casa!, porque no es un juego. Es un virus que no se lo daría ni a mi peor enemigo. Y quizás a mi me tomó mal, porque no tengo muy buenas defensas, ya que como puras ‘leseras’, y no frutas ni verduras. Pero también hay otras personas que puede sufrir la enfermedad más leve. En fin, realmente ojalá se cuiden”.

Espera PCR de hija y pareja

“Es terrible esto y estamos a la espera del resultado del PCR de la Meli (hija) y de mi Pareja. Conste que yo comencé con síntomas el día 7 de agosto y el 8 me tomaron la muestra. El 11 me dijeron que era positiva. Recién antes de ayer (viernes pasado) vinieron a tomar la muestra de mi pareja e hija (su otro hijo sigue con el papá desde su viaje a Punta Arenas). No juzgo al hospital ni a la seremía, pero deberían abordar un plan para tomar las muestras, mínimo 3 días después de los contactos estrechos, así una sale de la duda”.

“Lo otro: a mis papás los habían llamado para avisarles que eran positivos, por el sólo hecho de haber tenido contacto conmigo. La muestra se la tomaron el día lunes. Ayer los llamaron para decirles que son negativos. O sea ¿qué onda, no pueden dar un diagnóstico sin antes haber hecho el estudio?, ¡plop! Sin embargo, hubo un seguimiento de parte del Hospital de Porvenir, y realmente se agradece ya que cada día nos llamaban para ver cómo hemos evolucionado y cuando hemos necesitado medicamentos, nos los envían a la casa”.

Agradece solidaridad recibida

“Y por último, agradecer a cada persona que se preocupó, que nos trajo cositas o realizó nuestras compras, que me brindó sus fuerzas; o a la que me llamó, realmente me sorprendieron y les agradeceré eternamente. El destino se encarga de premiar las buenas acciones y si algún día necesitan de mi, ahí estaré. Gracias infinitas a todos, de corazón. #quedateencasa por favor, por ti, por mi y por todos nosotros. ¡Cuídense!”, finaliza el escrito de la vecina que, tras padecer los más severos síntomas del coronavirus, zafó del mismo en su propio domicilio de la capital fueguina, afortunadamente sin secuelas graves, aunque aún espera salir de dudas sobre el estado de salud de su pareja y su niña menor.