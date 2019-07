Siete proyectos financiados con recursos Fril comenzarán a ejecutarse en los próximos días

Siete proyectos financiados con recursos del Fondo Regional de Iniciativa Local (Fril) del presente año comenzarán a ejecutarse en Porvenir durante los próximos días, cuyo costo conjunto totaliza 636 millones de pesos. El primero consiste en la construcción de la cancha bikers, con un monto de 96 millones 705 mil pesos, con un tiempo de ejecución de 150 días, cuya licitación se lanzará el 6 de agosto y será adjudicado el 13 del mismo mes.

Cabe recordar que esta iniciativa la presenta por segunda vez el municipio fueguino, pues la primera fue ejecutada parcialmente, tras el quiebre de la empresa Constructora Trancura que ejecutaba el espacio hace unos años. Además, aquella obra trunca estaba siendo levantada en un terreno que después se descubrió que no era comunal sino particular, lo que no obstante, se estaba subsanando mediante un canje de larga data con la familia propietaria.

El segundo proyecto Fril será el mejoramiento del cierre perimetral y construcción de un parque anexo a la cancha de pasto sintético de la población Lomas del Baquedano. Su presupuesto es de 96 millones de pesos, plazo de 150 días corridos, apertura el 6 de agosto y adjudicación 8 días después. El tercero será la normalización de la sede del Centro Social Hijos de Chiloé, por 95 millones de pesos, a 150 días corridos y adjudicación el 15 de agosto.

La construcción de una sede folclórica por 96 millones 705 mil pesos en 150 días, apertura el 7 de agosto y adjudicación el 16 de ese mes, será la cuarta obra prevista en el programa Fril. El mismo monto tendrá la reposición de aceras en diferentes sectores de calle Chiloé, con ejecución en 150 días, que se adjudicará el 19 de agosto.

Le sigue el mejoramiento del parque infantil de calle Bulnes por 58 millones 158 mil pesos, a adjudicar el 20 de agosto y duración de 120 días. Finalmente, el proyecto de construcción de luminarias e instalación de escaños peatonales tendrá un costo de 96 millones 705 mil pesos, con plazo de 90 días y adjudicación el 21 de agosto.

La alcaldesa fueguina, Marisol Andrade, destacó que el presupuesto Fril a Porvenir se incrementó este año por la buena ejecución cumplida en esta instancia de financiamiento en 2018. Todo porque el municipio a su gestión estuvo entre los tres de la región que cumplió el 100 por ciento de la inversión asignada ese año.