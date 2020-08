Tras 94 días desde detección del último caso, Porvenir vuelve a tener Covid-19

Más de tres meses soportó Porvenir sin nuevos casos de coronavirus, lo que terminó hace un par de días, cuando se detectó siete personas que dieron positividad al examen PCR (sigla inglesa de Reacción en Cadena de Polimerasa) en la comuna fueguina. Aunque la tarde del sábado pasado no fue posible contactar a autoridad alguna que respondiera para ratificar o desmentir el trascendido de los presuntos contagiados, existieron fuentes confiables que solventaron la falta de información oficial.

Y es que, por protocolo, sólo la Seremi de Salud es quien puede proporcionar la estadística y con ello confirmar la noticia, clarificó la gobernadora de Tierra del Fuego, Margarita Norambuena, quien dijo tener de modo extraoficial la cifra de 7 personas afectadas por el Covid-19. Dos de ellos están en la nueva residencia sanitaria, que desde su traspaso a la oficina local de la mencionada seremía es ahora el Hotel Central, ubicado en Bernardo Philippi con Croacia.

Inician “búsquedas activas” en la isla

La detección de los 7 casos se debe a las denominadas “búsquedas activas”, en las cuales se sale a practicar test del coronavirus a quienes trabajen en empresas, servicios públicos e instituciones, especificó la autoridad, donde con seguridad también aparecerá gente asintomática. “En este concepto de prevención se partió por la Gobernación Provincial de Tierra del Fuego, donde se hizo test a todos los funcionarios, incluida esta gobernadora, los cuales fueron todos negativos”, detalló.

Recordó que aún cuando en algún momento muchos no tomaron tan en serio lo señalado por el ex ministro jaime Mañalich, existen casos leves, como los que afectaron a residentes fueguinos hace unos tres meses y se espera que estas nuevas detecciones sean lo mismo, “condición que aún cuando no es para alarmarse, tampoco es para salir a celebrar a la calle”, advirtió. Aún así, “como han sido ‘vox populi’ estos 7 casos, dos presentaron síntomas y se les hizo el test, que arrojó “positivo” al virus letal.

“El virus acá en Tierra del Fuego no está circulando, pero fue introducido por alguna persona que tuvo contacto con alguien en Punta Arenas y se produjo esta situación, y hay el caso específico de un padre e hijo que tuvieron este contacto estrecho con una persona que vino desde esa ciudad a hacer un trabajo a esta instancia y estas personas no salieron de la isla”, precisó la representante gubernamental. Por lo anterior llamó a los fueguinos “a no bajar los brazos ni relajarse, ni tampoco buscar culpables, ya que se trata de perfeccionar, exigir y ser mucho más riguroso en los controles”.

Todo ello, acentuó, para ser más exigentes en los viajes a la capital regional, ya que el problema más que por ir es al regresar, recalcó. “Una no puede controlar la actitud de las personas, ése es el tema, porque se puede tener mil papeles y cumplir todo lo que se pide, pero no se sabe cómo (ese viajero) se relaciona con el resto. Debemos preocuparnos que el virus está de vuelta entre nosotros después de 94 días, aunque, más que buscar culpables hay que buscar soluciones”, planteó Norambuena.

Cambio de residencia sanitaria y presencia de autos argentinos

Pensando en enfatizar la fiscalización, la gobernadora provincial Margarita Norambuena afirmó que de inmediato se reunió con el coordinador del jefe de Defensa regional, con Carabineros, con Salud y otros intervinientes, con el fin de maximizar todos los controles que hoy se aplican para viajar y regresar a y de Punta Arenas. Medida que se reiterará en los cordones sanitarios y puestos de control, incluso en las denuncias sobre circulación de vehículos argentinos en la capital fueguina, a los que se les tomaron las patentes y ya están siendo investigados, aseguró.

Respecto al cambio de ubicación de la residencia sanitaria para casos de coronavirus en Porvenir, la autoridad de gobierno explicó porqué se dejó el Hotel Barlovento, a las afueras de la ciudad, y se eligió el Hotel Central (también se “tanteó” el albergue deportivo municipal), tras el traspaso de la instancia desde el Servicio de Salud Magallanes a la Seremi de Salud.

Optar por la nueva ubicación, en pleno centro y a metros del BancoEstado, del Juzgado y de numeroso comercio, no obedeció a temas de costos, sino a facilidad administrativa, argumentó. “A lo administrativo se sumó un tema netamente sanitario, tratado entre el operador de Salud y el propietario del hostal u hotel, propiamente tal”, aseguró Norambuena.