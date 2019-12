Votantes porvenireños: desde la esperanza a considerar “una burla” el proceso

Por consulta ciudadana que reunió más de 500 sufragios el domingo

“Como la situación está mala para todas las personas, peor para el adulto mayor por el tema de las pensiones, que ya no podemos vivir casi”, manifestó Delfina Mansilla, vecina de tercera edad, al referir la motivación que tuvo para emitir su voto en la consulta ciudadana convocada por la Municipalidad de Porvenir el domingo pasado. “Las cosas caras, estamos lejos y encima me quitaron la pensión que llevaba de mi esposo y la gente más humilde es la que está sufriendo”, lamentó.

“Es algo que nos incumbe y se pide un beneficio para Porvenir y Chile en general, así que había que venir”, resumió Leopoldo González, sobre porqué concurrió a sufragar, apuntando que los temas preguntados son los principales del país y de la comuna. Por su parte, Luis Vargas se quejó de la escasa información sobre el contenido de las tres papeletas, que no pudo estudiar en forma previa.

“Se nos entregó un facsímil, ni sabía dónde votar. Yo vine porque lo único que quiero es que se vaya Piñera (Sebastián) y ése es el punto. Y porque si tú no votas, no tienes derecho a hablar. Pero no tenía idea en qué consistía esto”, reiteró. Por su parte, el párroco Alejandro Fabres consideró que votar es importante desde que se recobró la democracia.

“No es un voto vinculante, pero es una forma de manifestación ciudadana por el que es necesario expresar este descontento, los sueños de los ciudadanos, nuestras esperanzas y esta posibilidad del municipio lo está permitiendo”, resumió.

En tano, la joven Constanza Cárcamo estimó que la votación fue un hecho importante de la historia y celebró que se le dé la opción de votar “para exigir derechos mínimos como ciudadanía”.

Lamentó que no se enfatizara el tema medioambiental, por los malos olores que hay en la comuna, pero valoró que aunque no vinculante, al menos se tome sus resultados como referencia. Otro joven, Bryan Giménez, aplaudió la oportunidad de votar “¡Estupendo! para lo que se necesita en Porvenir y por lo que está pasando en el país, ojalá que sirva para un cambio y ser escuchados”.

Finalmente, Juan Vivanco estimó engorroso el proceso y con mirada localista, ya que “lo principal es cambiar la Constitución y quién la va a redactar. ¿Cuál fue el equipo técnico que hizo esto?”, preguntó. Criticó la calidad del voto y que se haya “colgado” de un problema nacional, considerando como “una burla” lo desarrollado el domingo.

Fotos Félix Iglesias M.