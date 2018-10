75% de los peruanos considera culpable a Keiko Fujimori

Un 75% de los peruanos consideran que Keiko Fujimori es culpable por presunto lavado de activos, mientras que un 71% justifica la detención que se dictó en contra de la líder opositora.

Según un sondeo del diario El Comercio de Perú, un 15% cree que es inocente, un 10% no responde y un 21% señala como “no justificada” su detención.

De acuerdo con el nivel socioeconómico, el 89% de los encuestados de mayores recursos cree que es culpable y jefa de una organización criminal, situación similar en los demás estratos.

Además, un 75% del total de entrevistados manifestó que hay motivos para seguirla investigando, mientras que un 20% opinó que se trata de una “persecución política”.

Keiko Fujimori fue detenida el miércoles pasado por 10 días en medio de una investigación por un presunto lavado de activos en la financiación de su campaña para las elecciones presidenciales de 2011, donde aparentemente enmascaró un millón de dólares recibido por la constructora brasileña Odebrecht.

El ex Presidente de Perú, Alberto Fujimori, afirmó que nunca ha sentido un “dolor más grande” que el generado por la detención de su hija.

“Pensé que ya no podía sentir más dolor, pero me equivoqué. No he sentido dolor más grande, en toda mi vida, que ver a mi hija siendo detenida y llevada a prisión”, señaló Fujimori en un audio difundido este sábado.

“No existe ninguna razón para que la alejen de mis nietas de esta manera. Que los responsables continúen con todas las investigaciones, pero respetando su presunción de inocencia”, sostuvo.