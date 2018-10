Agente boliviano ante La Haya: “El Tratado de 1904 está vigente y debe cumplirse”

Eduardo Rodríguez Veltzé dijo que no ve necesario volver a “escenarios judiciales” si tanto Bolivia como Chile “asumen un nuevo rumbo de entendimiento”.

El agente de Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya en la demanda contra Chile, Eduardo Rodríguez Veltzé, se refirió a las nuevas relaciones que espera entre ambos países, luego del fallo del tribunal a comienzos de octubre.

“Si Chile y Bolivia asumen un nuevo rumbo de entendimiento, no creo que sea necesario volver a escenarios judiciales”, afirmó en entrevista con La Tercera el también embajador boliviano en Países Bajos.

Justo antes de volver a Holanda, el agente, que continúa además a cargo del caso de la demanda ante la Cij por el Silala, hizo hincapié en que Chile y Bolivia deben retomar su diálogo bilateral y buscar alternativas para llegar a acuerdos sobre “temas pendientes”.

“Que se asuma con altura de miras la importancia de retomar un diálogo constructivo para resolver todas nuestras diferencias, un diálogo creativo, eficaz y oportuno. Como anota el presidente de la Cij en su opinión anexa al fallo: soluciones por encima y más allá del ámbito estrictamente jurídico”, sostuvo sobre sus expectativas al respecto.

Una de las condiciones que impuso el gobierno chileno para continuar el “diálogo constructivo y de buena fe” con Bolivia tras el fallo de la Cij, fue el respeto de los tratados entre ambas naciones, específicamente el de 1904 que establece las zonas limítrofes entre los dos países.

Consultado sobre ello, Rodríguez recalcó que dicho acuerdo “está vigente”, pero que éste no debe ser una limitación de las conversaciones que se establezcan hacia el futuro. “El Tratado de 1904 no ha sido el objeto del proceso ante la Cij, está vigente y debe cumplirse por las partes. Esta vigencia no limita el diálogo ni fórmulas de solución que puedan explorarse, tal como Bolivia y Chile lo señalaron explícitamente en varias oportunidades”, afirmó.

Consultado por las reacciones en Chile respecto a la carta enviada por el Presidente Evo Morales a su par Sebastián Piñera y la respuesta de este último sobre que “Bolivia abandone su absurda pretensión sobre territorio, mar o soberanía”, Rodríguez Veltzé dijo que “las descalificaciones adjetivadas no contribuyen al espíritu de diálogo propuesto”.