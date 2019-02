Alcaldes de España e Italia se unen en defensa del rescate de inmigrantes en el Mediterráneo

– Esta alianza es un primer paso para revertir lo que consideran “la involución de los principios fundacionales de la Unión Europea.

Varios alcaldes de Italia y España, como los de Barcelona, Madrid y Zaragoza, han formado un frente municipal en favor de salvar vidas en el Mediterráneo y para denunciar el cierre de puertos europeos a los barcos de rescate.

Los regidores firmaron un manifiesto común y alzaron la voz para condenar también el bloqueo burocrático de los barcos Open Arms, Aita Mari y Seawatch3, ante una Europa que “se hunde” en la gestión del fenómeno.

Esta alianza es un primer paso para revertir lo que consideran “la involución de los principios fundacionales de la UE”. Surge en un momento en el que todas las ONG se han visto afectadas por la política de puertos cerrados de países ribereños como Italia, Malta o Francia; ya no quedan organizaciones humanitarias que operen en el Mediterráneo y algunas tienen sus barcos bloqueados.

Es el caso del barco Open Arms, varado en Barcelona desde el pasado 14 de enero, sin autorización del gobierno para regresar a la zona de rescate en la que el año pasado perdieron la vida más de 2.000 personas intentando llegar a Europa.

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, explicó a los medios que envió una carta al ministro de Fomento, José Luis Abalos, y otra al Presidente Pedro Sánchez, para animar al Ejecutivo a permitir el rescate de inmigrantes en el Mediterráneo Central y no ha obtenido respuesta. Señaló que vivió la llegada del líder socialista al Gobierno “con mucha esperanza”, tras sus decisiones en materia migratoria, como el desembarco del Aquarius en Valencia y añadió: “Por muchas presiones que haya ahora en Europa, no entendemos este cambio radical y que el Presidente Sánchez esté aplicando una política de puertos igual que la que está aplicando Salvini en Italia”. Y aclaró: “Sabemos que no piensan lo mismo, lo que le pedimos es que sean coherentes y si tienen presiones, que no tengan miedo”.

Colau, junto a Manuela Carmena, alcaldesa de Madrid y Oscar Camps, fundador de Proactiva Open Arms, se reunieron en privado con el Papa Francisco en el Vaticano. A la salida del encuentro, las regidoras explicaron que hablaron con el Pontífice de la conveniencia de fomentar los valores humanistas “más allá de las creencias” y que este les señaló la necesidad de “humanizar la política”. Colau expuso que Francisco está preocupado por “la ultraderecha que crece con el discurso del odio”.

Los alcaldes de Nápoles, Luigi de Magistris y de Palermo, Leoluca Orlando, dos de los exponentes más críticos contra las férreas políticas migratorias del ministro de Interior Matteo Salvini, y el de Bolonia, Virginio Merola condenaron la nueva ley de Seguridad del líder de la ultraderechista Liga y llamaron a difundir la solidaridad en el día a día de las ciudades y los municipios y rebatieron la hipotética invasión migratoria a la que alude la propaganda de la ultraderecha.