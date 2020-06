Argentina endurece confinamiento en Buenos Aires ante aumento de contagios Covid-19

El Presidente argentino, Alberto Fernández, anunció este viernes un endurecimiento de las medidas de confinamiento en Buenos Aires y su periferia, del 1 al 17 de julio, ante el aumento de contagios de Covid-19.

“Vamos a volver a cerrar en el Area Metropolitana de Buenos Aires (Amba) para que la circulación disminuya drásticamente, para reducir contagios y la demanda de camas”, dijo el Mandatario en un mensaje grabado.

Fernández estuvo acompañado por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, como en los últimos anuncios.

El mensaje se realiza luego de que ayer las tres jurisdicciones, después de varios días de debate público y privado, acordaran regresar a una cuarentena estricta en la zona metropolitana, principal foco de los contagios de coronavirus.

“Según una encuesta, uno de cada cinco argentinos no está a favor del confinamiento. Todos los argentinos hubiésemos querido no tener que aislarnos. También hubiésemos querido que la economía estuviese funcionando mejor de lo que estaba funcionando”, agregó el mandatario.

“El coronavirus es un enemigo muy difícil, que no sabemos cuándo lo derrotamos. Hoy se transmite a una velocidad más rápida desde el inicio. Aumentó la circulación y eso permite la transmisión del virus. Hoy, prácticamente el 97% de los casos que se detectan se da en el Amba. En los últimos 20 días, en el Amba los casos aumentaron 140%, y los fallecidos un 98%”, dijo.

Luego, Fernández agregó que el esfuerzo realizado hasta el momento no fue en vano, y que sirvió para mejorar el sistema de salud. “Necesitábamos ganar tiempo para que nuestro sistema de salud esté mejor y pueda atender a todos los argentinos”, dijo.

“Si no lo hubiésemos hecho, todo hubiese sido más grave. Quiero que entiendan que no tenemos que enojarnos con el remedio, sino con la enfermedad. El problema es la pandemia, no la cuarentena. Estamos cuidando la vida, la economía se deteriora, pero se recupera. Pero los mil muertos no los recuperamos”, agregó.

El último reporte de contagios indicó que hay 52.557 positivos de coronavirus en el país, en tanto que la cantidad de víctimas fatales ascendió a 1.167.