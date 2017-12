Barack Obama y Hillary Clinton se mantienen como los favoritos de los estadounidenses

El dejó la Casa Blanca y ella se quedó a las puertas en el último suspiro, pero Barack Obama y Hillary Clinton se mantienen en 2017 como los favoritos de los ciudadanos estadounidenses. Por décimo año consecutivo, ese dúo lidera el hombre y la mujer en el mundo que son más admirados por los norteamericanos, según una encuesta de Gallup, termómetro de los vaivenes ideológicos en Estados Unidos.

El Presidente estadounidense, Donald Trump, se sitúa en segundo lugar en la categoría de hombres. Recorta distancias con su predecesor pero no lo suficiente para arrebatarle el trono. El demócrata Obama es el favorito para el 17% de los ciudadanos frente al 14%, del republicano Trump. En 2016, el apoyo era respectivamente del 22% y el 15%.

En el tercer lugar de la clasificación, está el Papa Francisco (3%) y, en el cuarto, el reverendo evangélico Billy Graham, que acumula 61 veces entre los diez primeros. Cierra el top five el veterano senador republicano John McCain (2%), el principal ariete conservador contra Trump durante su Presidencia.

De las 71 encuestas que ha hecho Gallup cada año sobre las personalidades más admiradas, sólo en 13 de ellas no se ha impuesto el Presidente estadounidense del momento. Obama lo logró en cada uno de sus ocho años de mandato. Pero Trump ha fracasado en alcanzar el primer puesto como también lo hicieron en su día Harry Truman, Lyndon Johnson, Richard Nixon, Gerald Ford, Jimmy Carter y George W. Bush.

El resultado no es sorprendente si se tiene en cuenta que Trump cuenta con una aprobación ciudadana del 38%, según el índice diario de Gallup. Al inicio de su mandato, el pasado enero, era del 45%. Aún así, mantiene una sólida fidelización de sus votantes. Como es previsible, los electores republicanos respaldan masivamente a Trump (es su favorito para el 35%) mientras que los demócratas se decantan por Obama (un 39%).

En la categoría de mujeres, Hillary Clinton se mantiene como la más admirada por decimosexto año consecutivo. Pero la ex Primera Dama y candidata demócrata en las elecciones presidenciales de 2016 sufre un declive progresivo. Cuenta con un apoyo del 9%, solo dos puntos por delante de Michelle Obama, la anterior Primera Dama. En 2013, Clinton le sacaba 10 puntos de ventaja a Obama. Ahora, sin embargo, la ex secretaria de Estado se ve castigada por su creciente impopularidad: su valoración positiva ha caído en diciembre al 36%, la más baja históricamente en las mediciones de Gallup y cinco puntos por debajo de su nota en junio de este año.

Completan los cinco primeros puestos de las mujeres más admiradas la presentadora televisiva Oprah Winfrey (4%), la senadora izquierdista del Partido Demócrata Elizabeth Warren (3%) y la canciller alemana Angela Merkel (2%). La actual Primera Dama de EE.UU., Melania Trump, no aparece hasta el octavo lugar con un respaldo del 1%.

