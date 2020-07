Bolsonaro pasea en moto para celebrar que no tiene coronavirus

El Presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, dio negativo a test de Covid-19 por primera vez en tres semanas desde que se contagió.

El gobernante de 65 años no precisó cuándo fue realizado el examen de PCR, que detecta el virus mediante análisis de las secreciones nasales.

Tras el anuncio, Bolsonaro salió a pasear en motocicleta por Brasilia y visitó algunos locales comerciales, causando pequeñas aglomeraciones de personas que se acercaron a saludarlo, reportaron medios locales.

“No sentí nada, ni en el inicio. Si no me hubiese hecho el test, ni me hubiera enterado que me contagié del virus”, dijo el Presidente a simpatizantes, según videos reproducidos en los medios.