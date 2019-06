Boris Johnson amplía su ventaja para suceder a Theresa May en el Reino Unido

El diputado conservador Boris Johnson, ferviente defensor del Brexit, amplió su ventaja ayer en la carrera para suceder a la primera ministra británica Theresa May, al ganar con mucho margen la segunda vuelta de votación tras la cual sólo quedan cinco candidatos.

El ex alcalde de Londres y ex ministro de Relaciones Exteriores de May, que cumplirá hoy 55 años, cosechó 126 votos de un total de 313 diputados conservadores en la elección para jefe de los ‘tories’, y primer ministro, informó AFP.

Lejos y atrás terminaron el ministro de Relaciones Exteriores Jeremy Hunt con 46 votos, seguido de su homólogo de Medio Ambiente Michael Gove con 41, el ministro de Desarrollo Internacional Rory Stewart con 37, y el ministro del Interior Sajid Javid con 33 sufragios.

En cambio, Dominic Raab, que fue brevemente ministro del Brexit, quedó eliminado al no lograr reunir los 33 votos necesarios para pasar a la tercera vuelta, que tendrá lugar hoy.

El resultado de la lucha por el liderazgo podría determinar las condiciones en las que el Reino Unido abandone la Unión Europea, en principio el próximo 31 de octubre.

La votación de los diputados del Partido Conservador es secreta. Tras la ronda de ayer se llevarán a cabo rondas sucesivas para que sólo queden dos candidatos que se someterán a una votación de 160.000 militantes del partido.

Los miembros del partido votarán por correo y se espera conocer al ganador en la semana del 22 de julio.

Boris Johnson, ex ministro de Exteriores y uno de los líderes de la campaña pro-Brexit, se impuso en la primera ronda la semana pasada con 114 apoyos, más del doble de los que obtuvieron los demás aspirantes.

Johnson dijo que está dispuesto a abandonar la UE el 31 de octubre sin acuerdo entre Londres y Bruselas, aunque preferiría obtener uno antes de esa fecha.

Según los opositores a esta solución, una salida sin acuerdo provocaría el caos económico y dejaría a Reino Unido sin su principal socio económico.

En tanto, Stewart, considerado el ‘outsider’, dijo ayer a la BBC que no le importa que le consideren el candidato para “detener a Boris” y acusó a su rival de hacer promesas sobre el Brexit que no podrá cumplir.

En el debate del domingo, cuatro de los cinco candidatos dijeron que intentarían renegociar el acuerdo de salida con Bruselas, a pesar de que los líderes de la Unión Europea lo han descartado repetidas veces.

Sin embargo Stewart dijo que apoyaría el acuerdo actual a pesar de que fue rechazado tres veces por el Parlamento este año, en un proceso que llevó a Theresa May a poner en juego su liderazgo.

Los cuatro candidatos, excepto Stewart, no descartaron al Reino Unido de la UE sin acuerdo en la fecha del 31 de octubre.

Johnson también dijo que el Brexit tenía que ocurrir en esa fecha “haya acuerdo o no”.

Pese a haber moderado su lenguaje, dejó claro que no está dispuesto a “una vez más ondear la bandera blanca” ante Bruselas y pedir un nuevo aplazamiento de la salida, inicialmente prevista para el pasado 29 de marzo pero ahora aplazada hasta el 31 de octubre.

Así, en un país hastiado por la incertidumbre y el interminable debate sobre el Brexit, se propone sacar al Reino Unido de la Unión Europea “con o sin acuerdo” en esa fecha, mostrando “tripas y valor”.