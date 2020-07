Brasil comienza a reabrirse al turismo pese a los récords de muertes y contagios

El gobierno de Brasil permitirá la llegada a determinados aeropuertos de viajeros internacionales que cuenten con un seguro de salud que cubra su estancia y demuestren no estar contagiados del coronavirus Sars-CoV-2.

De las restricciones al turismo foráneo impuestas desde finales marzo, el Ejecutivo ha prorrogado por 30 días más el bloqueo a la entrada por vías terrestres o marítimas, según una resolución publicada este jueves en una edición extraordinaria del Diario Oficial.

La paulatina reapertura del segundo país más afectado por la pandemia después de Estados Unidos ocurre el mismo día que vuelve a registrar un nuevo récord de nuevos casos y supera las 90.000 muertes con Covid-19, la enfermedad provocada por el patógeno.

El Ministerio de Salud ha informado de 69.074 casos confirmados y 1.595 muertes en las últimas 24 horas, lo que asciende el total de contagiados 2,5 millones de personas y el de fallecidos a 90.134.

De acuerdo con la medida, los extranjeros que deseen ingresar a Brasil sólo podrán hacerlo por los aeropuertos de Guarulhos y Viracopos, en Sao Paulo, Galeão, en Río de Janeiro y Juscelino Kubitschek, en Brasilia.

Mientras que continuarán prohibidos durante los próximos 30 días los vuelos internacionales que tengan como puertos de llegada en los estados de Mato Grosso do Sul, Paraíba, Rondonia, Río Grande do Sul y Tocantins. No obstante, la situación podrá “ser revisada en cualquier momento” por las autoridades aeronáuticas, según el documento.

Similar a otras ya vigentes en los países vecinos de Brasil, la resolución permite el flujo normal del transporte de carga, y libera la llegada de extranjeros por vía terrestre o acuática procedentes de Venezuela.

Las restricciones no se aplican a migrantes residentes en el país, profesionales extranjeros en misión diplomática, humanitaria o de un organismo internacional.