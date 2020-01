Brasil: Netflix dejará de emitir serie donde Jesús es homosexual

Un juez de Río de Janeiro en Brasil ordenó a Netflix retirar de su servicio el especial navideño “La primera tentación de Cristo”, en el que se muestra a Jesús como una persona homosexual.

“El derecho a la libertad de expresión no es absoluto”, aseguró el juez Benedicto Abicair, quien además justificó el fallo indicando que “es beneficioso no sólo para la comunidad cristiana, si no que, para la sociedad brasileña, que en su mayoría es cristiana”.

Desde su estreno el pasado 3 de diciembre la película, de Netflix y la productora brasileña Porta dos Fundos, ha recibido duras críticas por parte de un sector religioso. Incluso, las oficinas de la productora fueron atacados con una bomba molotov en las vísperas de Navidad.

Esta no es la primera vez que un contenido artístico con contenido LGBT que es censurado bajo el gobierno de Jair Bolsonaro. El año pasado el ministro de Ciudadanía Osmar Terra anunció que el gobierno escogería las temáticas de las producciones audiovisuales que serían financiadas con fondos estatales.

“La primera tentación de Cristo” muestra a un Jesús que, tras su viaje de 40 días por el desierto, vuelve a su hogar para celebrar con una gran fiesta su cumpleaños número 30.