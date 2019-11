Chileno antisistema arriesga 25 años de cárcel tras ser acusado de asesinar a nacionalista español

El ente persecutor argumentó los motivos ideológicos que habría tenido Rodrigo Lanza para cometer el ataque.

Este lunes arrancó en España el juicio contra Rodrigo Lanza Huidobro, un chileno de 35 años, acusado por el asesinato de un hombre de 55, quien murió tras un confuso incidente al interior de un bar el 8 de diciembre de 2017 en Zaragoza. El chileno arriesga 25 años de cárcel.

Lanza llegó esa noche junto a un amigo llamado Pablo y dos conocidos hasta el bar llamado El Tocadiscos. En la barra del lugar se encontraba la víctima, Víctor Laínez, quien portaba tirantes con los colores de la bandera de España y era miembro de un grupo de motociclistas llamado Templario.

El acusado -oriundo de Viña del Mar- ha negado que haya atacado a Laínez por motivos ideológicos y que actuó en defensa propia, asegurando que fue la víctima la había intentado agredir con un cuchillo luego de una discusión iniciada por el chileno.

Según consigna diario El País de España, el antisistema se acercó a la barra de El Tocadiscos luego que su amigo Pablo le dijera que Laínez era un “famoso” fascista, por lo que lo fue a encarar para “hacerse el chulo” con las amigas. “Cuando le dije que era de Chile, me dijo: ‘Tú, sudaca, no deberías estar aquí”, contó en su testimonio.

De acuerdo a la versión del acusado, la trifulca en el bar no pasó a mayores, pues se fue del lugar para evitar problemas, pero Laínez lo habría intentado atacar con un cuchillo, a lo que Lanza se defendió con un puntapié y tras botarlo lo golpeó de forma reiterada, hasta que se fue del bar.

“Pensé que me iba a apuñalar y a matar. No recuerdo bien nada, pero tenía terror de que se volviera a levantar y por eso le di puños, tenía miedo”, contó en su testimonio, cuestionado por la Fiscalía, pues en los casi dos años de investigación, no se encontró algún cuchillo.

La Fiscalía rechaza el testimonio de Lanza, argumentando que Laínez salió del bar y comenzó a insultar a los jóvenes, hasta que el acusado se dio vuelta y comenzó a golpearlo. Después se fueron del lugar y el hombre quedó tirado en el suelo, siendo llevado al Hospital de Zaragoza donde murió producto de las heridas.

El ente persecutor pide 25 años de prisión para el chileno, argumentado los motivos ideológicos del crimen y que ya cumplió una condena de 5 años de cárcel, tras dejar tetrapléjico a un policía en 2006 al agredirlo con piedra durante enfrentamientos en Barcelona.

Durante el proceso, Lanza sólo ha respondido las preguntas de su abogado y este lunes llamó la atención por su cambio de imagen. Si antes usaba cabello largo, piercings y pañoletas tipo “palestina”, ahora apareció con pelo corto, camisa y pantalón de vestir, y sin otros accesorios.

La Fiscalía pide 25 años de prisión en contra de Lanza, argumentando que el crimen se sustentó en motivo ideológicos, pues el chileno habría tildado de “fascista” a la víctima durante el pleito.