China amenaza a Trump con represalias por la ley de apoyo a las protestas de Hong Kong

El gobierno chino amenazó este jueves con tomar “medidas de represalia” después de que el Presidente estadounidense, Donald Trump, ratificara una ley que apoya las manifestaciones en favor de la democracia en Hong Kong.

La ley estadounidense “es un acto de hegemonía pura y simple”, acusó China, que había advertido al Presidente estadounidense contra una promulgación de la ley aprobada la semana pasada por el Congreso.

Este texto “apoya descaradamente los actos cometidos contra ciudadanos inocentes que han sido golpeados, heridos y quemados (…) por delincuentes violentos que han destrozado instalaciones, prendido fuego, atacado a civiles inocentes, violado el Estado de derecho y puesto en peligro el orden social”, agregó el régimen chino.

Desde el comienzo de las manifestaciones por la democracia en la antigua colonia británica hace casi seis meses, Pekín denuncia a los “alborotadores” guiados desde lejos -dice- por países extranjeros, especialmente por Estados Unidos y el Reino Unido.

El gobierno de Hong Kong, por su parte, expresó su “profundo pesar” por la promulgación y estimó que “transmite un mensaje equivocado a los manifestantes”.

En Hong Kong, un representante del gobierno autónomo acusó a Washington de “injerir abiertamente en los asuntos internos” de la antigua colonia al promulgar la nueva ley y de transmitir el “mensaje erróneo” a los manifestantes.

En la manifestación en la antigua colonia británica, en cambio, todo eran agradecimientos hacia Washington. Sonaba el himno estadounidense, ondeaban decenas de sus banderas y carteles con el mensaje en inglés “Thank you for standing with Hong Kong” (“gracias por apoyar a Hong Kong”). Una pantalla gigante emitía vídeos enviados por senadores y figuras religiosas estadounidenses, entre calurosos aplausos de los participantes. Según la Policía, asistieron 9.600 personas. Los organizadores multiplicaban esa cifra por diez para situarla en cerca de 100.000.

“Esperamos que una ley similar se apruebe en el Reino Unido y en Canadá”, sostenía Sunny Cheung, de la asociación de federaciones estudiantiles convocante de la asamblea.

La manifestación junto al Ayuntamiento hongkonés era la primera de importancia en el territorio autónomo desde los violentos enfrentamientos de hace once días en la Universidad Politécnica de Hong Kong entre manifestantes y Policía.