Condenan a 10 años de cárcel a ex Presidente de El Salvador

El ex Presidente de El Salvador Elías Antonio Saca (2004-2009) ha sido condenado a 10 años de prisión por el desvío y lavado de más de 300 millones de dólares de las arcas públicas. “El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador condena al señor Elías Antonio Saca a cinco años de prisión por el delito de peculado (malversación) y cinco años por el delito de lavado de dinero”, ha afirmado el juez Alejandro Guevara.

Saca, que llegó al poder bajo la bandera de la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena) aceptó -a cambio de penas mínimas- confesar en un juicio abreviado la estrategia que usó para extraer y lavar los fondos públicos. Es el primer ex Presidente de la democracia salvadoreña en ser condenado por delitos de corrupción y tendrá que reintegrar al Estado salvadoreño casi 261 millones de dólares.

“Al escuchar las declaraciones de estos personajes, la prueba documental y pericial”, el juez -uno de los tres que componen el tribunal- ha determinado que “lo que habían confesado era verídico”. Antes de dar a conocer las penas, Guevara ha señalado que el pacto con la Fiscalía, a pesar de desconocer el destino de 191 millones de dólares que fueron sacados en efectivo, fue un “limite” y un “valladar” para establecer la pena. La legislación salvadoreña establece que los jueces no pueden imponer una condena mayor a la pactada entre los imputados y el Ministerio Fiscal en un juicio abreviado, como éste.

El tribunal ha decretado, además, la misma pena de 10 años de prisión para al ex secretario privado de Saca, Elmer Charlaix, que tendrá que devolver al fisco 15 millones. Por su parte, los ex secretarios de Juventud y Comunicaciones, César Funes y Julio Rank, han sido condenados a cinco años de cárcel cada uno por un delito de lavado de dinero y tendrán que retornar 8,3 millones y 887.000 dólares, respectivamente.

El ex gerente financiero de la Presidencia Francisco Rodríguez Arteaga tendrá que cumplir una condena de seis años de prisión por los mismos dos delitos que Saca y Charlaíx, mientras que el ex jefe de la Tesorería del Gobierno Jorge Alberto Herrera ha sido sentenciado a tres años de cárcel. La pena más elevada será para el ex colaborador de la Presidencia, Pablo Gómez -que no se acogió al beneficio del juicio abreviado y enfrentó un proceso común- y que pasará 16 años en prisión.

La corrupción se lleva cada año sumas millonarias en El Salvador donde más del 40% de la población es pobre. Sólo por evasión y elusión de impuestos no llegan a las arcas del Estado unos 2.000 millones de dólares, casi la mitad del presupuesto nacional.