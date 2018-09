Cristina Fernández acusa que destrozaron su casa y lo atribuye a una “persecución” política

La ex Presidenta de Argentinadenunció los supuestos estragos que vivió su inmueble durante los tres días que duró la acción judicial ordenada en el marco de una investigación por corrupción.

A casi tres semanas de que se allanaran tres residencias de la ex Presidenta y actual senadora argentina, Cristina Fernández, la ex Mandataria denunció ayer a través de su canal de Youtube supuestos robos y destrozos en su casa de El Calafate, por la investigación de presuntos sobornos de empresarios durante su mandato y el de su fallecido marido Néstor Kirchner.

Los hechos fueron denunciados por Fernández a través de un video, que la muestra a ella misma recorriendo su residencia de El Calafate.

En las imágenes va mostrando los “estragos” dejados por la policía tras la orden del juez federal Claudio Bonadio.

“Como no encontraron nada se ensañaron con esta parte de la casa porque creían que esta pared escondía una bóveda. (…) Entonces pasaron a lo que es el escritorio de Néstor y lo dieron literalmente vuelta. Y no sólo eso, comenzaron a hacer perforaciones y como no les dio resultado terminaron rompiendo la pared”, explicó la ex Mandataria en el video mientras mostraba una perforación en la pared de su casa.

En la grabación la ex Presidenta denuncia que tras el allanamiento, que duró tres días en su residencia del sur de Argentina, se llevaron diferentes objetos de valor sentimental y económico para ella, tales como: las bandas y bastones presidenciales de Néstor Kirchner, del ex Mandatario Héctor Cámpora y de ella.

También, según dice, se llevaron artículos del ex Presidente de Hipólito Yrigoyen, además de lapiceros, las réplicas de las espadas de Bolívar, más de seis cuadros originales y diferentes adornos.

“La verdad que pasó todo lo que dije que iba a pasar: rompieron todo, se llevaron objetos personales y de la casa que nada tienen que ver con ningún tipo de investigación”, señaló Fernández.

Junto con las pérdidas materiales, la ex Mandataria acusó que dejaron diferentes perforaciones en las paredes, que sacaron las piedras que decoraban éstas y las de las escaleras, y que rompieron cortinas.

Acusa persecución

Al final del video, Fernández recordó que en el debate en el Senado argentino donde se aprobó este procedimiento, ella pidió explícitamente que se establecieran condiciones para que no se dañara ninguna de sus posesiones, algo que no se habría tenido en cuenta para la ex Presidenta.

“Es muy preocupante la violación de los derechos y garantías constitucionales del debido proceso. (…) Porque creo que se está en una suerte de hostigamiento, persecución y amedrentamiento de todo lo que signifique políticas que cuestionen lo que está pasando en Argentina. Está pasando cosas gravísimas en Argentina”, sentenció la ex la Presidenta.

Cabe recordar que la arista sobre corrupción en los gobiernos de los Kirchnner recibió un impulso por la publicación en la prensa de los cuadernos que Oscar Centeno, un chofer del Ministerio de Planificación, en los que relataba cómo supuestamente transportaba bolsas con miles de dólares de parte de empresarios a ex funcionarios públicos de dichas administraciones para lograr contratos con el Estado.

