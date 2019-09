Cristina Fernández va a juicio oral por la llamada “causa de los cuadernos”

Cristina Fernández se sentará, una vez más, ante un tribunal. Un juez dio por cerrada la investigación en la llamada causa de los cuadernos y derivó el expediente a un tribunal federal, que deberá ahora poner fecha al inicio de un nuevo juicio oral contra la ex Presidenta argentina. No estará sola. En el listado de imputados hay otras 53 personas, entre ex altos cargos del gobierno kirchnerista -acusados de cobrar coimas millonarias-” y empresarios de la construcción vinculados a la obra pública -por, supuestamente, pagarlas-. El juez Claudio Bonadio cerró el expediente a poco más de un mes de las elecciones generales del 27 de octubre que, según todos los pronósticos, convertirán en Presidente al peronista Alberto Fernández y en su número dos a Fernández viuda de Kirchner.

La llamada causa de los cuadernos se inició en agosto del año pasado. Un chofer del poder llamado Oscar Centeno había apuntado con minuciosidad el detalle de los viajes que durante diez años presuntamente realizó con bolsos cargados con dinero sucio entre los domicilios de empresarios pagadores y funcionarios cobradores. En los apuntes manuscritos, el chofer puso direcciones, nombres de ministros y secretarios, empresarios poderosos y, en varias ocasiones, el de los ex Presidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. El impacto de los cuadernos en la política argentina sólo fue comparable al Lava Jato brasileño, que tiene al ex Presidente Luiz Inácio Lula da Silva entre rejas.

Una larga lista de arrepentidos permitió al juez Bonadio avanzar en la reconstrucción de una presunta red destinada a recaudar dinero de una docena de grandes empresas constructoras, que pagaban por los contratos de obra pública. Según el magistrado, Fernández de Kirchner “será elevada a juicio por hechos de corrupción cometidos mientras ocupaba el cargo máximo del Poder Ejecutivo”. “Los delitos pudieron realizarse por la cobertura brindada por los funcionarios más altos del país, debiendo destacar que muchas de las conductas ilícitas que se encuentran probadas en esta instancia han sido reconocida por sus autores”, escribió el juez en una resolución de 154 páginas que firmó el viernes por la mañana.

El juez sostuvo tras un año de investigaciones que Néstor Kirchner y Cristina Fernández fueron los “jefes” de un “sistema ilegal de recaudación” organizado en el Ministerio de Planificación, a cargo de todas las obras de infraestructura. El ex ministro Julio de Vido integra la lista de acusados. Entre los confesos de haber pagado sobornos está Angelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri.

Este es el segundo juicio oral que enfrenta Cristina Fernández. El primero, que investiga una red de corrupción vinculada a obras de vialidad en la provincia patagónica de Santa Cruz, está en proceso desde mayo. Kirchner participó de las primeras audiencias, obligada por las normas a escuchar las acusaciones en su contra.