Defensa de imputado pide apartar a fiscal en homicidio del ex secretario de Cristina Fernández

La abogada Natalia Mercado Kirchner es sobrina de la ex Mandataria argentina y actual Vicepresidenta de ese país.

La defensa de uno de los acusados por el homicidio de Fabián Gutiérrez, quien fuera el secretario personal de la ex Presidenta y actual Vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, recusó a la fiscal Natalia Mercado Kirchner, sobrina de la ex Mandataria.

Según constató El Clarín, fue Carlos Muriete, defensor de Facundo Zaeta -de 19 años-, el principal acusado, quien solicitó al juez Carlos Navarrete retirar a Mercado Kirchner del caso por el parentesco con Fernández, considerando que la víctima figuraba como testigo arrepentido en el caso de corrupción conocido como “cuadernos de las coimas”.

De acuerdo con el medio trasandino, el juez ya notificó a la fiscal sobre la recusación, teniendo ahora ella la oportunidad de opinar por escrito antes de la resolución agendada para este jueves.

Sin embargo, el mismo juez es también criticado. Considerado como un “juez K”, Narvarte sostiene que no hay un fin político en la muerte de Gutiérrez. En declaraciones a radio Milenium el periodista de Opi Santa Cruz, Rubén Lasagno, dijo que “el juez Carlos Narvarte de Caleta Olivia, además es un reconocido juez K, dijo que ha sido un crimen aparentemente pasional extorsivo. Ya lo encasilló y fue hecho por chicos, digamos que les bajó el precio a los actores y entonces yo, que me gusta leer abajo del agua, digo que acá no debe ser todo tan simple. Está bien que puede ser pasional extorsivo. Ahora está muy vinculado a las familias que están muy allegados al poder”.

Otras tres personas están detenidas por el crimen, incluyendo a un hermano de Zaeta, barajándose como hipótesis que el asesinato se habría perpetrado para ocultar un robo.

Hija de la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner, y de Armando “Bombón” Mercado, Natalia fue nombrada fiscal de El Calafate con un decreto provincial a sus 31 años, cuando su familia llevaba ya casi dos décadas de control sobre la política local.

Amante del perfil bajo, las pocas veces que había quedado bajo la lupa fue cuando se cruzaron sus tareas como fiscal con los negocios de su familia. Las miradas se vuelven a posar ahora sobre la hija de la gobernadora, que como fiscal debería investigar el asesinato de Fabián Gutiérrez, un exsecretario privado de su tía. La oposición ya pidió que sea desplazada de la investigación por sus relaciones familiares.

Hasta ahora, los conflictos de interés no la obligaron a alejarse de los negocios familiares. Su marido fue nombrado por Néstor Kirchner como miembro Hotesur SA, la empresa que administraba el hotel Alto Calafate. Esa relación ni siquiera fue una traba para intervenir cuando la justicia federal tocaba por primera vez las puertas para investigar la fortuna que la familia había construido en esa provincia cuando estaban a punto de dejar la Casa Rosada, a mediados de 2015.

No era la primera vez los temas familiares podían ocasionarle algún conflicto de interés. Mercado había recibido allá por 2008 la causa judicial que investigaba la compra de tierras en Santa Cruz a valores fiscales, cuyos involucrados eran sus tíos, sus padres y ella misma, que había adquirido terrenos a precios irrisorios, como varios personajes de la política local.

A pesar de que fue recusada, la justicia provincial la confirmó en la causa sobre la que nunca hubo avances ni novedades.

La compra de terrenos fiscales fue la base de la fortuna de los Kirchner. Néstor Kirchner y Cristina Fernández sumaron 200.000 m2 de tierras fiscales en El Calafate, según consta en las declaraciones juradas.