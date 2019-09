Dilma Rousseff se va en picada contra Jair Bolsonaro: “El gobierno brasileño es neofascista”

La ex Presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, criticó en duros términos al gobierno de Jair Bolsonaro y lo calificó de “neofascista” en una entrevista publicada en el diario español El País.

En el diálogo con el medio europeo, la ex Mandataria brasileña afirmó que el actual Jefe de Estado está destruyendo la Amazonía y la soberanía del país.

“Me parece que está destruyendo no sólo la Amazonía, sino la soberanía de Brasil. El país tiene un área de preservación en un entorno que es 11 veces el tamaño de España. Todo eso está siendo amenazado. El proceso ya comenzó con el gobierno anterior, de Michel Temer, pero como a escondidas, por los márgenes. Bolsonaro no. Bolsonaro asumió actitudes gravísimas: por ejemplo, cerró el Consejo Nacional del Medio Ambiente (Conama). Es una política deliberada. Bolsonaro ha hecho explícito su objetivo de explotación minera de la zona. La Amazonía es una epifanía”, señaló

Junto con esto, Rousseff se refirió a las filtraciones de The Intercept, que revelaron que la Fiscalía ha forzado a hacer declaraciones falsas para inculpar a Lula da Silva.

“En cualquier otro país, los fiscales deberían ser interrogados e incluso juzgados. Cometieron irregularidades y una serie de actos ilegales e irregulares. Y aún más grave, esas filtraciones demostraron que no tenían pruebas contra Lula y que forzaron delaciones falsas. Segundo, actuaron de forma política. En relación con el ex Presidente Fernando Henrique Cardoso que tenía la misma situación que Lula, Moro escribió: ‘No hay que investigar a un aliado’. Se comprometió la justicia brasileña. Un juez no puede comportarse como un acusador. No sé cómo va a desenvolverse esa situación en un gobierno neofascista como el de ahora que ataca a todos los sectores”, señaló.

Negativos indicadores

Las invasiones de tierras indígenas en Brasil en lo que va de 2019, coincidiendo con la llegada al poder del Presidente Jair Bolsonaro, subieron un 44% y ya superan a las registradas en todo 2018, según denunció este martes una organización católica en su informe anual.

El Consejo Indigenista Misionero (Cimi), un organismo vinculado al Episcopado de la Iglesia Católica, reveló en su informe que al menos 135 indígenas fueron asesinados en Brasil en 2018, frente a los 110 casos de 2017, y teme un recrudecimiento de la violencia este año.

“Los primeros números ya son peores. Percibimos que hay una inseguridad absoluta en los territorios indígenas”, explicó en declaraciones a Efe el misionero Roberto Liebgott, uno de los coordinadores del estudio.

De acuerdo con el balance preliminar de 2019, en los primeros nueves meses del año se registraron al menos 160 casos de invasiones, explotación ilegal de recursos naturales y daños al patrimonio en un total de 153 tierras indígenas de 19 estados del país.

La cifra es un 44% superior a la registrada en todo 2018, cuando se conocieron 111 casos en 76 tierras indígenas de 13 estados, lo que refleja el agravamiento de las ofensivas en los territorios de los pueblos ancestrales.