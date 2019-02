Diputada brasileña anuncia acciones legales contra quienes la “denostaron” por usar escote

El juramento de la diputada brasileña Ana Paula da Silva ante el Congreso provocó numerosos comentarios en su país. La parlamentaria llegó hasta el lugar usando un vestido rojo que tenía un escote amplio, lo que la hizo ser blanco de comentarios poco favorables en redes sociales.

Según detalla el diario argentino Clarín, la política que es apodada como “Paulinha” en su país fue catalogada por usuarios de la red social como: “inapropiada”, “vulgar, “escandalosa”, llegando al extremo de llamarla “representante de las prostitutas” y “diPUTAda”.

Es por esto que el equipo jurídico de la autoridad prepara una serie de acciones judiciales con el objetivo que las personas que la insultaron tengan un castigo “ejemplar”.

“Un internauta dijo que si me violan no puedo reclamar. Y una mujer comentó que yo no podría hablar de Dios, porque Dios no bendecirá a una mujer como yo”, indicó a los medios en Brasil.

“Paulinha” en su análisis indicó que su gestión como alcaldesa de la ciudad de Bombinhas fue reconocida como una de las tres más exitosas del país en el último período.

A eso agregó que seguirá utilizando vestidos, como el modelo antes mencionado, debido a que quiere que las personas la evalúen por su trabajo y no por su apariencia.

“La participación de una mujer en la sociedad es tan minúscula, que un simple escote puede ser una gran cosa, pero yo seguiré usando lo que me gusta, no pretendo cambiar para agradar a nadie”, indicó.

La parlamentaria incluso tuvo que responder el comentario de un hombre, quien le preguntó sobre cómo su escote podría ayudar a la democracia del país.

“El mundo macho y prejuicioso en el que vive usted no es el mío… He visto a muchos hombres de terno y corbata tomar dinero del sector de salud, de las comidas escolares, eso es inaceptable”, indicó en la oportunidad.

Cabe señalar que, según cifras oficiales, Ana Paula da Silva dejó la alcaldía de Bombinhas con un 90% de aprobación, luego de dos períodos.