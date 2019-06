Dos millones de personas inundan las calles de Hong Kong para defender las libertades

Una multitudinaria manifestación se realizó ayer en Hong Kong. Fueron dos millones de personas, según los organizadores, que ante las gigantescas dimensiones de la marcha tardaron nueve horas en poder ofrecer esa cifra. La tercera protesta en una semana contra el proyecto de ley de extradición ha sido la mayor de todas, y con diferencia. Ha doblado la participación de la del domingo pasado y fue la más gigantesca de la historia reciente de Hong Kong: contó con la participación del 28% de una población de siete millones de residentes.

Ocho horas después de que la cabeza de la marcha emprendiera la ruta, la fila aún no había terminado de llegar al final. El recuento de la policía fue menor, de 338.000 personas. Pero también aumenta la participación sobre su estimación del domingo pasado, y admite que sólo incluyó el recorrido oficial, no a los centenares de miles de personas que marcharon por avenidas paralelas ante la falta material de espacio en la ruta indicada. Si Carrie Lam, la ministra jefa del gobierno autónomo pensó que desactivaría las protestas ciudadanas al anunciar el sábado la suspensión del proyecto de ley de extradición, la respuesta ciudadana le ha demostrado que se equivocó por completo.

Pasada la medianoche, aún decenas de miles de personas se encontraban concentradas en la avenida frente al Parlamento autónomo hongkonés, como hicieron decenas de miles de jóvenes el miércoles pasado para rodear la sede del legislativo e impedir que se tramitase el denostado proyecto de ley, que por primera vez autorizaría la entrega de sospechosos a China. El uso de la fuerza policial, condenada por excesiva por el Colegio de Abogados y organizaciones de derechos humanos, para disolver esas protestas había indignado aún más a unos ciudadanos ya indignados porque el gobierno autónomo hiciera caso omiso de sus multitudinarias protestas.

“¡Carrie Lam, dimite! ¡Retirada del proyecto de ley!”, gritaban los participantes en la protesta, que se desarrolló de manera absolutamente pacífica. En cabeza de la marcha, discapacitados en sillas de ruedas. Detrás de ellos, el resto de la arrolladora marea humana: niños, ancianos, hongkoneses, extranjeros, acomodados, familias enteras.

La manifestación de hace una semana tenía una única exigencia, retirar el proyecto de ley de extradición. Muchos hongkoneses lo ven como un intento de integrar un poco más a Hong Kong en la órbita de la China continental y diluir el sistema de democracia y libertades que la excolonia británica tiene prometido hasta 2047. La de este domingo, tenía cinco: tirar a la papelera definitivamente la propuesta de ley; disculpas oficiales por la violencia policial; compromiso de no presentar cargos contra los manifestantes detenidos en las protestas estudiantiles del miércoles; dejar de describir esa concentración como “disturbios”. Y dimisión de la jefa de gobierno, Carrie Lam.

Seis horas después de que comenzara la manifestación, la jefa del gobierno pedía disculpas en un comunicado. “La ministra jefa reconoce que deficiencias en el trabajo del gobierno han desatado controversias sustanciales y disputas en la sociedad, decepcionando y entristeciendo a mucha gente”, indicaba el documento distribuido por su oficina. Lam también se compromete a “aceptar sincera y humildemente todas las críticas, mejorar y servir al público”. Un paso muy poco habitual en la política de Hong Kong, o de la China continental.

Pero era demasiado poco y demasiado tarde para los manifestantes que seguían concentrados en torno al legislativo y las oficinas de la ministra jefe, en el centro de Hong Kong. Jimmy Sham, el presidente del Frente de Derechos Civiles y Humanos de Hong Kong -la agrupación convocante de la marcha de este domingo- declaraba al periódico South China Morning Post que la declaración de Lam no responde a las exigencias de los ciudadanos. “Los hongkoneses no pedimos únicamente una disculpa, y ella no ha respondido a ninguna de nuestras cinco exigencias”.