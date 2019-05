Dos muertos en un ataque con arma blanca en Japón

Al menos tres personas han muerto, una de ellas una niña de 12 años, y 16 han quedado heridas, 15 de ellas niños estudiantes de primaria, en un ataque con cuchillos en las cercanías de su escuela en la ciudad japonesa de Kawasaki, a diez kilómetros al sur de Tokio, según la Policía local. El presunto autor de los apuñalamientos ha sido un hombre de mediana edad que ha muerto a causa de las heridas que él mismo se ha causado en el cuello.

Los niños, según la Policía, se encontraban en la parada del autobús escolar de la escuela católica Caritas cuando el atacante se abalanzó sobre ellos, aparentemente armado con un cuchillo en cada mano y mientras gritaba “¡os voy a matar!”. Cinco de los heridos en el incidente se encuentran en estado grave. Además de una pequeña y el presunto responsable también ha fallecido un varón de 39 años, al parecer el padre de uno de los estudiantes, según la televisión pública japonesa NHK.

“Por la mañana oí unas sirenas, y al asomarme por la ventana vi a un hombre tirado en el suelo, sangrando”, contó un vecino de la zona a NHK. “Había también muchas escolares en el suelo, cerca de una parada de autobús. Sus mochilas estaban tiradas por todos lados”. Según este testigo, “también había otro hombre tirado en el suelo sangrando en una parada de los autobuses municipales, cerca de la parada del bus escolar”.

Inmediatamente después del ataque los padres de los alumnos de Caritas comenzaron a llegar al centro para recoger a sus hijos, mientras las autoridades escolares intentaban recopilar información precisa sobre lo que había ocurrido. “Me han dicho de la escuela que mi hija estaba en el autobús (cuando ocurrió el ataque). Me han dicho que está bien, pero aún no he podido verla”, comentaba el padre de una alumna de primero de primaria a la agencia de noticias Kyodo.

La escuela, fundada por una orden de monjas canadienses, ofrecerá en las próximas horas una rueda de prensa, tras celebrar una reunión de urgencia con los padres de los alumnos.

Japón es uno de los países menos violentos del mundo, pues registró 0,28 homicidios intencionados por cada 100.000 habitantes en 2016, según datos del Banco Mundial. Pero, aunque se trata de sucesos muy poco frecuentes, en los últimos años han tenido lugar otros episodios semejantes. En 2016 un hombre mató a 19 personas e hirió a otras 26 en un centro de atención tokiota. En 2001, en un ataque muy similar al ocurrido esta mañana, 8 niños murieron y 19 fueron heridos cuando un hombre asaltó un colegio de educación primaria.

El Presidente estadounidense, Donald Trump, que se encuentra en el último día de una visita oficial a ese país, ha expresado su solidaridad y ha afirmado que los estadounidenses “están junto a Japón”. Al visitar un navío militar nipón, el Mandatario ofreció las oraciones del pueblo estadounidense y sus simpatías a las víctimas.