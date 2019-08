El auge de la ultraderecha pone en alerta a la política alemana

No a la ecologista Greta Thunberg, no a las mezquitas, no a los refugiados. Sí a la carne de cerdo, a los aviones y a la incorrección política. El público aplaude entusiasmado. Han llegado a la localidad de Naunhof, en el este de Alemania, a escuchar a candidatos de la extrema derecha. Les prometen una nueva “revolución pacífica 2.0”. Más y más aplausos. El 1 de septiembre, dos Estados del Este -Sajonia y Brandeburgo- van a las urnas. En octubre, le toca el turno a Turingia. Son unas elecciones regionales, pero que mantienen en vilo a la clase política alemana en pleno ante el auge de la ultraderecha.

El muro cayó hace 30 años con la gente de la República Democrática de Alemania (RDA) manifestándose en las calles. Ahora, toca rebelarse de nuevo, esta vez, votando al partido protesta. Ese es el mensaje que la extrema derecha alemana, AfD (Alternativa por Alemania), ha logrado inocular en el Este, en un momento decisivo para la política alemana.

La clase política contiene la respiración ante un posible triunfo de los ultras por primera vez en un Estado federado, lo que pondría a prueba el hasta ahora implacable cordón sanitario contra ellos y complicaría en extremo la formación de un gobierno alternativo. Un apoyo masivo a AfD, como apuntan las encuestas, pondría además de relieve que la frontera invisible que separa al este del oeste del país, hábilmente explotada por los ultras, sigue vigente tres décadas después de la reunificación.

Carteles de AfD, pero también otros que dan las gracias al líder ultraderechista italiano Matteo Salvini decoran la sala en la que se ha reunido cerca de un centenar de simpatizantes del partido. La mayoría son hombres y muchos mayores, que encuentran consuelo a su descontento en las arengas simplistas de los expositores. “Aquí todos somos antiguos ciudadanos de la RDA. Estamos acostumbrados a estar en contra de lo establecido”, explica Anka Thust, de 78 años.

AfD ha logrado erigirse como el partido-portavoz del descontento en el Este, capaz de sintonizar con el malestar de los que se sienten agraviados y poco recompensados pese a los esfuerzos que les impuso la reunificación y la adaptación a la nueva realidad occidental. AfD capitaliza una brecha que en parte es real: los trabajadores cobran de media 650 euros brutos menos en el Este, donde el Pib per cápita suma apenas el 73% de la media de todo el país, mientras que sus ciudadanos están claramente infrarrepresentados en las instituciones del Estado.

A esa convergencia que no acaba de llegar se le añaden miedos, anhelos y frustraciones que a menudo circulan por avenidas mentales, ajenas a las cifras y exacerbadas por los ultras. El desprecio a la corrección política, a las élites berlinesas y el rechazo al extranjero terminan de cementar el apoyo al partido-protesta.

Sajonia es el bastión de AfD. El Estado sigue siendo muy dependiente del carbón y la generación energética, de ahí su rechazo a la apuesta del gobierno central por las energías limpias. Los seis municipios de toda Alemania en los que los ultras obtuvieron un mejor resultado (entre el 35% y el 29%) en las pasadas elecciones generales se encuentran en este Estado. Aquí, AfD podría incluso arrebatarle el liderazgo a la CDU de la canciller Angela Merkel, lo que forzaría probablemente a tres o hasta cuatro partidos a aliarse para formar un gobierno alternativo a la extrema derecha. La CDU lleva gobernando Sajonia desde la reunificación.

Brandeburgo, otro Estado del este de Alemania, celebra elecciones ese mismo día. El SPD ha ocupado la jefatura del gobierno regional durante 29 años y ahora, según las encuestas, podría obtener el peor resultado de su historia. Semejante derrota se sumaría a la sangría electoral que encadena un partido en horas muy bajas y que se encuentra descabezado en el ámbito federal y en caída libre en las encuestas. El 1 de septiembre, el día de los comicios en Sajonia y Brandeburgo, expira el plazo para que los posibles candidatos a presidir el SPD se presenten.

Poco después, en octubre, le toca pasar por las urnas a Turingia, otro Estado federado del Este y bastión de Björn Höcke, el líder indiscutible del ala dura de AfD. Juntos, los tres Estados suman apenas ocho millones y medio de habitantes, en un país de 82 millones. Su importancia numérica es muy relativa, pero las señales políticas que emerjan de esta traca electoral resonarán con especial fuerza en un país que vive una prolongada transición política con el anunciado final de la era Merkel.

El AfD, el primer partido de la oposición en Alemania logró el 12,6% de los votos en las últimas elecciones.