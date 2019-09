“El Chapo” pide repartir sus bienes a comunidades indígenas mexicanas

El abogado del narcotraficante mexicano Joaquín «El Chapo» Guzmán, José Luis González Meza, informó que junto con la repatriación de su cliente, buscan que el dinero que pretende decomisarle el gobierno de EE.UU. sea devuelto a México.

De acuerdo con su defensor, Guzmán dijo vía telefónica a su madre y a sus hermanas que tiene conocimiento de que Estados Unidos quiere quitarle 14 mil millones de dólares que forman parte de sus bienes, por lo que desea que estos sean dados a los pueblos originarios, una alusión a las comunidades indígenas.

El Chapo «dijo que el dinero no pertenece a Estados Unidos, sino al gobierno de México y que él está totalmente de acuerdo en que regrese a México el dinero, con una súplica al Presidente (Andrés Manuel) López Obrador de que ese dinero se destine a las comunidades indígenas», aseveró González Meza en una conferencia de prensa.

La declaración se da luego de que en el Senado se promoviera la creación de una comisión binacional para negociar la repatriación de bienes decomisados al narcotraficante, y a cualquier otro criminal que haya sido juzgado en la Unión Americana.

López Obrador aplaudió la supuesta iniciativa de «El Chapo», remarcando que «yo lo veo bien, lo celebro».

El mandatario enfatizó que le gustó la declaración. «Para qué digo que no, si sí. No sé si sea cierta, no puedo verificarlo», puntualizó.