El inicio del juicio contra “El Chapo” se aplaza a septiembre

El juez neoyorquino Bryan Cogan ha aceptado que el inicio del juicio contra el narcotraficante mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán se aplace cinco meses, hasta septiembre. El nuevo abogado del acusado, Eduardo Balarezo, solicitó hace tres semanas más tiempo para poder preparar la defensa de su cliente al no disponer de los recursos suficientes para procesar la masa de pruebas que maneja la Fiscalía.

El juicio estaba previsto que comenzara el 16 de abril. Cogan pide a la acusación y a la defensa que “limpien” sus agendas para septiembre. La fecha exacta deberá concretarse durante la próxima vista preparatoria el 19 de enero, coincidiendo con el primer aniversario de su extradición. También señala que iniciar el juicio en agosto no es factible, porque las vacaciones de verano hacen más difícil dar con miembros para el jurado.

Balarezo aseguró en la última vista celebrada en noviembre que Guzmán quería que el proceso comenzara cuanto antes. Pero un mes después comunicó a Cogan que no tenía capacidad para examinar las 290.000 páginas de documentos y las entrevistas a testigos que había producido la fiscalía. También argumentó que las condiciones de aislamiento total le impiden comunicarse con su cliente.

El abogado solo puede reunirse con Guzmán en una habitación especial que está dividida por un muro. El intercambio de documentos se hace a través de un agujero de una ventana blindada o utilizando un ordenador. Balarezo también hizo referencia a la dificultad que tiene la familia del narco para pagarle los honorarios, porque no tiene permitido hablar con otras personas que no sean sus abogados.

