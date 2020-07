Escándalo genera en Paraguay la fortuna del yerno del ex Presidente Fernando Lugo

Luis Alfredo Paciello abrió cuatro empresas con la familia de su esposa, Fátima Rojas, hija no reconocida del ex sacerdote.

En Paraguay se destapó otro escándalo relacionado a la corrupción. Una investigación del periódico ABC arrojó que el yerno del ex Presidente Fernando Lugo amasó una increíble fortuna.

Luis Alfredo Paciello abrió cuatro empresas con la familia de su esposa, Fátima Rojas, hija no reconocida del ex sacerdorte y ex Mandatario paraguayo; adquirió 14 inmuebles y costosos vehículos de alta gama, entre ellos un Mercedes, un Toyota y un Mini Cooper.

Todo eso con un sueldo mínimo, que en 2016 declaró al asumir como concejal de la ciudad de Lambaré, ubicada en el Departamento Central.

Según afirma el diario citado, Paciello llegó a tener una fortuna en efectivo en 2012, mismo año en que Lugo fue destituido a través de un juicio político.

En 2009, Paciello se casó con la hija de Lugo y nunca mantuvo el perfil bajo. Apenas contrajo matrimonio, Paciello ingresó sin concurso a Yacyretá, donde cobraba 5.500.000 guaraníes (casi 800 dólares) por mes. A los tres años, cuando Lugo fue destituido, su yerno ya ganaba 10.426.738 (1.500 dólares), casi el doble.

Cuando Lugo dejó el poder, Paciello fue destituido de la central hidroeléctrica y su sueldo mensual pasó al mínimo. Sin embargo, parece que eso no tuvo impacto en sus finanzas, ya que ese año fundó compañías, compró departamentos, terrenos y vehículos.

Tras la destitución de su suegro, Paciello fundó la compañía Gastos Comunes SA, con un capital de 1.000.000.000 de guaraníes (144.000 dólares).

Al poco tiempo, el yerno de Lugo creó una segunda empresa (Mi Mina SA) con un capital de 2.000.000.000 de guaraníes (287.000 dólares).

Luego siguió adquiriendo inmuebles, hasta totalizar 14 y abrió otra compañía: Pangea SA con un capital de 4.000.000.000 de guaraníes (575.000 dólares).

El 28 de agosto de 2013, Fátima Rojas compró un terreno a orillas del río Paraguay para construir una imponente mansión, lugar donde vive hoy la pareja.