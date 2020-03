Ex amante del rey Juan Carlos va a la Justicia y sus amigos dicen que tiene videos privados

La empresaria alemana Corinna Larsen denunciará al rey Juan Carlos, con quien presuntamente mantuvo una relación extramatrimonial, por amenazas para que no revele “secretos de Estado”. Así lo anunció a Eldiario.es un portavoz de la empresaria alemana, quien asegura que sufre una campaña de acoso desde 2012, cuando salió a luz su relación al conocerse el viaje que realizaron juntos a Botswana.

Todo empezó cuando el rey tuvo un accidente en el país africano. Después de ese episodio, asegura, su casa y su oficina de Mónaco fueron “ocupadas” por personal de una empresa de seguridad del país. Según ella, los servicios secretos españoles le comunicaron que se trataba de un operativo para garantizar su seguridad. Larsen implica en esta campaña, en la denuncia que presentará en el Reino Unido, al entonces director de los servicios secretos españoles (CNI), Félix Sanz Roldán, acusándolo de amenazas de muerte cuando se encontraba en un hotel de Londres.

Según afirmaron a Periodista Digital fuentes próximas a la ex amante del monarca, Larsen tendría en su poder abundante material audiovisual de su relación con Juan Carlos. Fotografías, videos y otros documentos muy comprometidos que “harían saltar por los aires a la Familia Real”.

Según este medio el supuesto material, siempre según la versión de las mismas fuentes, es de carácter íntimo “incluso podría catalogarse como de contenido sexual”, pero también podría revelar el pensamiento y opinión del rey Juan Carlos en temas tan delicados como ‘asuntos de Estado’, sus relaciones familiares con Doña Sofía o detalles de sus problemas con el rey Felipe y la reina Letizia o ‘pistas’ sobre sus negocios y finanzas personales.

“Tras la intrusión de los servicios secretos en mi habitación del hotel, yo estaba aterrada, especialmente cuando me amenazaron a mí y a mis hijos diciendo que no podían garantizar mi seguridad física”, declaró Larsen. “Insistían en que permaneciese en silencio. Me enviaron un correo, utilizando un pseudónimo, en el que explicaban que hablar con los medios resultaría devastador para mi imagen. Yo me lo tomé como que destruirían mi reputación si no cooperaba.

La denuncia contra el rey por parte de Larsen llega después de la investigación abierta en Suiza sobre una presunta comisión de 100 millones de dólares recibida en 2008 por el monarca procedente del rey de Arabia Saudí por la construcción del tren de alta velocidad (Ave) a La Meca. La inviolabilidad del monarca hace que sólo pueda ser investigado en España por delitos posteriores a 2014, cuando abdicó. Sin embargo, en la legislación británica la inmunidad del rey Juan Carlos no tiene ningún efecto.