Ex canciller de Kirchner insta a Chile y Argentina a “trabajar juntos en los derechos de la Antártica”

El actual presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto del Senado argentino, Jorge Taiana, abordó en un conversatorio impulsado por Marco Enríquez-Ominami, los límites de la nueva plataforma continental, instancia en la que llamó a ambos países a centrar la atención en “ponemos de acuerdo en la defensa” de los derechos del territorio austral pues, de lo contrario, “los británicos van a tener una ventaja”.

Durante el conversatorio que dirige Marco Enríquez-Ominami, el ex canciller argentino Jorge Taiana y miembro del Grupo de Puebla, abordó el debate que generó entre Chile y Argentina, la nueva plataforma continental extendida sobre la Antártica, agregando que la demarcación que fue propuesta por él en 2009 y concedida en 2016 por la Comisión Técnica de la Onu, no debiera producir ninguna situación con Chile pues “no nos hemos apartado de todo lo que está establecido en los tratados, los límites y los acuerdos. Creo no se modifica nada de eso y que no es una buena interpretación si se piensa eso”.

Durante su intervención en el taller virtual -que semanalmente realiza el ex candidato presidencial con líderes políticos internacionales- el actual presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto del Senado argentino, llamó a centrar la atención en el reclamo por soberanía del Reino Unido sobre el territorio austral, afirmando que ambos países deben encararlo “con mucha profundidad”.

“Debemos trabajar en conjunto en relación a nuestros sectores antárticos por la sencilla razón que -como todos sabemos- Argentina y Chile tienen una superposición parcial en el reclamo en el sector antártico que cada país reclama sobre soberanía. Ahí hay un tema de diferencia serio, pero quiero recordarle a los hermanos chilenos y a los propios compatriotas argentinos, que ambos sectores juntos, son exactamente los que reclama Reino Unido”, aseveró.

E insistió en que “si no nos ponemos de acuerdo en la defensa y buscamos alguna forma de trabajar juntos en los derechos en la Antártica, es claro que los británicos van a tener una ventaja”.