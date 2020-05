Ex ministro Moro declara en investigación contra el Presidente Bolsonaro

El ex ministro y ex juez Sergio Moro declaraba este sábado ante las autoridades en la ciudad brasileña de Curitiba, en el marco de la investigación abierta contra el Presidente Jair Bolsonaro por intentar “interferir políticamente” en la Policía Federal.

Moro llegó poco antes de las 14, hora local (17 horas GMT) a la Superintendencia de la Policía Federal de Curitiba, donde lideró, en su etapa como magistrado, la operación anticorrupción Lava Jato y encarceló a numerosos empresarios y políticos, entre ellos al ex Presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Esta vez será el ex juez el que se sometía a las preguntas de los agentes bajo la atenta mirada de tres procuradores designados por el fiscal general, Augusto Aras, para acompañar las diligencias.

Grupos de manifestantes a favor de Moro y otros defensores de Bolsonaro se concentraron alrededor de la sede policial, donde se han vivido algunos momentos de tensión rápidamente apaciguados por la policía, según constató Efe.

El juez José Celso de Mello, decano de la Corte Suprema de Brasil, ordenó el jueves que Moro prestara declaración en un plazo máximo de cinco días, tras las graves acusaciones que lanzó contra Bolsonaro cuando renunció como titular de la cartera de Justicia.

En su despedida, Moro criticó duramente a Bolsonaro, al que acusó de intentar “interferir políticamente” en la corporación, que investiga a alguno de los hijos del gobernante.

La Policía Federal conduce una investigación por la diseminación en redes sociales de noticias falsas disparadas supuestamente por grupos vinculados al concejal de Río de Janeiro Carlos Bolsonaro, y otra contra el senador Flavio Bolsonaro por blanqueo de capitales en su etapa como diputado de Río.

Las explosivas declaraciones de Moro, considerado un símbolo de la lucha anticorrupción en Brasil, abrieron una grave crisis política en el gobierno de Bolsonaro, que descalificó públicamente al ex juez y negó cualquier tipo de injerencia en la Policía Federal.

Lo llamó “Judas”

Este sábado, el Jefe de Estado tachó a Moro de “Judas” e insinuó que el ex ministro impidió que la Policía Federal investigase la puñalada que sufrió en un acto electoral durante la campaña de 2018 y cuyo autor está detenido desde entonces.

En este contexto, la Fiscalía recibió autorización del Supremo para abrir una investigación contra el Presidente, quien pudiera haber incurrido en delitos de carácter penal, como coacción, prevaricación u obstrucción a la Justicia.

No obstante, Moro también figura entre los investigados, pues en caso de que no se comprueben sus acusaciones podría ser denunciado por “calumnia”, lo que el ex juez interpretó como una forma de “intimidarlo”.