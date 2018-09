Ex Presidente boliviano crítico de optimismo por fallo en La Haya

El ex Presidente boliviano, Jaime Paz Zamora, rechazó la invitación de Evo Morales y determinó no acompañarlo a la lectura del fallo de la Corte Internacional de Justicia sobre la demanda marítima de su país contra Chile.

El ex Mandatario, que ha sido crítico del ambiente de optimismo y confianza imperante en el gobierno de Bolivia de cara a la resolución que se conocerá el próximo 1 de octubre, argumentó que su decisión de no asistir se debe a que Morales debilitó “gravemente la fuerza y razón de nuestra demanda marítima”, al no respetar el referéndum que rechazó su repostulación a la Presidencia.

“Lo lamento Presidente. No puedo acompañarlo a La Haya. Sólo el Estado democrático de derecho genera obligación ciudadana y unidad nacional. Y usted al no respetar el Mandato Constitucional del 21 de febrero de 2016 debilita gravemente la fuerza y razón de nuestra demanda marítima”, manifestó Paz Zamora en su cuenta de Twitter.

El canciller boliviano, Diego Pary, confirmó que Evo Morales invitó a la lectura del fallo a los ex Presidentes Carlos Mesa (2003-2005), vocero de la demanda del país, Guido Vildoso (1982), Jaime Paz Zamora (1989-1993) y Jorge “Tuto” Quiroga (2001-2002).

En esa línea, ésta no es primera vez que Paz Zamora rechaza una invitación para viajar a La Haya utilizando tal argumento, pues en marzo pasado tomó una decisión similar y se negó a asistir para presenciar los alegatos orales en la última fase de proceso Anteriormente, el ex Presidente criticó la actitud positiva de Morales y su gabinete, recalcando que un fallo favorable no significa una salida soberana al mar.

En la ocasión, manifestó que “basta de jugar con El Mar y el pueblo boliviano. Ante el Alegato final de Bolivia en La Haya, Chile negó categóricamente la posibilidad de acceso soberano al Pacífico sobre su territorio y La Haya no regala mar. Lo único real y digno que Bolivia tiene es Ilo y Puerto Busch”.

En tanto, este martes se confirmó que Morales, viajará a La Haya para estar presente en la lectura del fallo sobre la demanda que su país presentó en 2013 ante la Cij, sobre la obligación de negociar una salida soberana al mar para el país vecino.

Ante esto, nuestro país sostiene que no existe fundamento jurídico para la demanda boliviana, ya que Chile nunca ha asumido una obligación de negociar en un tratado ni en declaraciones unilaterales, ni tampoco se podría decir que por escuchar a Bolivia ha surgido una obligación jurídica.