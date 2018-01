Fujimori hizo un llamado a la unidad y a un “Perú sin rencores”

El ex Presidente peruano Alberto Fujimori, indultado hace dos semanas, declaró este sábado que anhela un “Perú sin rencores” y con “todos trabajando por un objetivo superior”, dos días después de ser dado de alta de una clínica en la que estuvo internado por problemas cardíacos.

El ex gobernante, de 79 años, escribió en su cuenta de Twitter que “en las primeras horas de esta nueva etapa de mi vida, varios sueños me invaden constantemente y quisiera compartirlos”.

Fujimori agregó: “anhelo un Perú sin rencores, con todos trabajando por un objetivo superior”.

La principal ruptura en el ambiente político peruano es la que protagoniza el partido opositor Fuerza Popular, encabezado por su hija Keiko Fujimori, con una facción liderada por su hijo menor Kenji Fujimori, a raíz del pedido de destitución presentado contra el presidente, Pedro Pablo Kuczynski, en diciembre último.

El grupo liderado por Kenji se abstuvo en la votación de la vacancia presidencial, con lo cual salvó a Kuczynski de la destitución, mientras que el partido criticó duramente al menor de los Fujimori por no acatar la decisión de apoyar la salida del Mandatario.

A raíz del indulto, que ha generado el rechazo en las calles y de distintos sectores políticos, Kuczynski ha anunciado que conformará un nuevo gabinete ministerial, denominado “de la reconciliación”, para afrontar el resto de su periodo (2016-2021).

Por su parte, el ex Presidente agregó, en su mensaje de Twitter, que “seremos un país en el que se recupere la seguridad y se elimine la violencia”.

Después de dejar la Clínica Centenario en la que estuvo internado 12 días, Fujimori vive ahora en una lujosa casa alquilada en el distrito de La Molina, que según su médico personal Alejandro Aguinaga será pagada por sus amigos.

