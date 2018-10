Fujimori pide no volver a prisión: “Mi corazón no lo va a soportar”

El ex Presidente peruano Alberto Fujimori ha afirmado este jueves, casi 48 horas después de que la justicia del país sudamericano anulase su indulto y ordenase su arresto inmediato, que, si regresa a prisión, su corazón “no lo va a soportar”.

“Quiero pedirle al Presidente de la República (Martín Vizcarra) y a los miembros del Poder Judicial una sola cosa: por favor, no me maten, si regreso a prisión mi corazón no lo va a soportar, está demasiado débil para volver a pasar por lo mismo”, ha dicho Fujimori, de 80 años, en un mensaje difundido por la emisora RPP Noticias.

El ex Mandatario, condenado en 2009 a 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad -entre ellos, secuestro, asesinato y lesiones-, recibió el indulto a finales del año pasado por el ex Presidente Pedro Pablo Kuczynski cuando este atravesaba un periodo de máxima debilidad política y necesitaba del apoyo de la bancada fujimorista.

“No me condenen a muerte, ya no doy más”, ha agregado el ex Mandatario, que gobernó Perú entre los años 1990 y 2000 y que, tras la anulación de la medida de gracia, está ingresado en una clínica de Lima.

El Ejecutivo de Fujimori se vio salpicado de denuncias de violaciones de derechos humanos llevados a cabo por el Servicio de Inteligencia liderado por Vladimiro Montesinos, uno de sus colaboradores más fieles.

Tanto el Presidente Vizcarra como el Primer Ministro, César Villanueva, han guardado un escrupuloso silencio tras la decisión judicial, que amenaza con dificultar aún más su gobernabilidad.

El Ejecutivo, a través del Ministerio de Justicia, se limitó a asegurar, en un escueto comunicado, que respetará la decisión de la Corte Suprema.

“Como gobierno somos respetuosos de la independencia del Poder Judicial que implica el acatamiento de los fallos”.