Gobierno británico rechazará a los inmigrantes no calificados y a los que no hablen inglés

La nueva política de inmigración desata las protestas de los empresarios y la oposición laborista.

El Reino Unido no tardó en confirmar que la política antimigratoria será uno de los pilares del gobierno tras su salida de la Unión Europea. La administración del conservador Boris Johnson reveló este miércoles su nuevo sistema de inmigración por puntos. En concreto, los trabajadores no calificados y aquellos que no sean capaces de hablar inglés no podrán ingresar al mercado laboral, algo que despertó las críticas de la oposición laborista, sindicatos y empresarios. La medida constituye un peligro real para sectores como la salud, la hotelería y la industria alimentaria, que emplean en gran medida a inmigrantes.

El documento que establece las líneas centrales de la nueva política migratoria británica cierra por completo las fronteras del Reino Unido a los trabajadores no calificados. Para obtener una visa de trabajo a partir del año próximo, una vez finalizado el periodo de transición del Brexit, será necesario demostrar competencias específicas para el puesto, hablar inglés y contar con una oferta de trabajo con un salario mínimo anual de 20.480 libras (unos 24.600 euros), excluyendo de esa forma a los trabajadores poco calificados o mal pagados.

El particular sistema de puntajes le exige a cada trabajador extranjero acumular un mínimo de 70 puntos para obtener el permiso de trabajo, a los que puede acceder siempre y cuando cumpla con los requisitos mencionados. De esta manera, Downing Street anuncia el fin de la “distorsión” que, según la versión oficial, provocaba el libre movimiento de personas en la Unión Europea.

La ministra del Interior del gobierno de Johnson, Priti Patel, calificó a estas reformas como “firmes y justas”, y declaró que este sistema facilitará la obtención de visas a los trabajadores altamente calificados. “Nuestra economía ya no dependerá de la mano de obra barata proveniente de Europa, sino que se concentrará más en la inversión en tecnología y automatización”, destacó en el documento que detalla las medidas, y solicita a los empleadores “adaptarse” a las mismas.

La presentación de la nueva política migratoria causó indignación en la oposición laborista y en los sectores empresariales que dependen de la mano de obra extranjera. “Los empleos que el gobierno considera de ‘baja cualificación’ son vitales para el crecimiento y la estabilidad de las empresas. Con esta medida se amenaza el suministro de todo el personal que necesitamos para ofrecer a la ciudadanía los servicios de los que depende”, manifestó Tom Hadley, director de la empresa de búsqueda laboral Recruitment and Employment Confederation.

La Confederación de la Industria Británica se mostró más prudente en sus críticas a las medidas anunciadas por el gobierno. Sin embargo, su presidenta Carolyn Fairbairn alertó sobre “las dificultades que tendrán algunas empresas para contratar al personal que necesitan para seguir activas”.

Por su parte, una funcionaria responsable del principal sindicato del sector público, Christina McAnea, señaló que estas medidas “causarán un desastre absoluto en el sector de la salud”, ya que no se dispondrá de personal suficiente en el Reino Unido. El Servicio Nacional de Salud presenta graves carencias desde hace más de una década, sobre todo en cuanto a infraestructura y personal médico.

La vocera de Interior de la oposición laborista y primera diputada negra en la historia de Reino Unido, Diane Abbott, remarcó el cinismo que encierra el anuncio del gobierno. “La mayoría de la gente que viene hoy al Reino Unido ya habla inglés. ¿Vamos realmente a vetar a genios de las matemáticas porque su nivel de inglés no sea aceptable? Es una medida inhumana y dañina”, manifestó.

El gobierno de Johnson contempla la excepción de los trabajadores temporales para temporadas concretas en la recolección agrícola, pero se queda corto en las cifras. Establece una cuota de 10.000 temporeros, muy por debajo de los 70.000 que ha reclamado para la temporada de 2021 el Sindicato Nacional de Agricultores.

Los puntos exigidos para trabajar en el Reino Unido

Tanto los trabajadores de la Unión Europea como los del resto de países estarán sometidos al nuevo sistema de puntos que ha presentado el gobierno británico. En total habrá que obtener 70 puntos o más para poder trabajar en el Reino Unido.

Los criterios obligatorios serán 50 en total:

1. Tener una oferta de trabajo de una empresa certificada: 20 puntos

2. Que la oferta de trabajo esté al nivel de las habilidades requeridas: 20 puntos

3. Hablar inglés: 10 puntos

Criterios adicionales por los que se ganan puntos:

1. Nivel educativo. Si tiene un doctorado relacionado con el trabajo que va a desarrollar, 10 puntos. Si es un doctorado relacionado con el trabajo en Ciencia, Tecnología, Ingeniería o Matemáticas, 20 puntos.

2. Comparación salarial respecto al umbral marcado en el sector en el que desean trabajar. Si lo que va a cobrar está por encima, son 20 puntos. Si es un 10% menos, son 10 puntos, y si está por debajo en más de un 10%, 0 puntos.

3. Si se trata de un sector en el que hay escasez de trabajadores en el Reino Unido: 20 puntos